”Suomi on turvallinen vain, jos laki on vahva”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra nostaa esiin pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen tekemiä muutoksia, joilla on pyritty vahvistamaan Suomen sisäistä turvallisuutta.
– Rikoksiin puututaan ajoissa, vakavasta väkivallasta rangaistaan ankarammin ja viranomaisten toimintakeinoja on parannettu, Jukka Kopra kirjoittaa Facebookissa.
Viime vuosina oikeusprosesseja on sujuvoitettu, jotta oikeutta ei tarvitsisi odottaa vuosia. Kopran mukana uhrit saavat ratkaisun nopeammin eivätkä jää kohtuuttomaan epävarmuuteen.
Selvästi perusteettomat turvapaikkahakemukset käsitellään nykyään jo rajalla.
– Nopea käsittely ja nopeat palautukset. Hakijoiden liikkumisvapautta rajoitetaan käsittelyn ajan, jotta pienennetään riskejä, Jukka Kopra sanoo.
Hallituksen tekemien muutosten myötä terroristijärjestöjen toimintaan osallistuneiden ja vakaviin rikoksiin syyllistyneiden Suomeen tulo voidaan estää helpommin. Suomen ja suomalaisten turvallisuus asetetaan Kopran mukaan etusijalle.
Vankeustuomiota annettaessa voi nykyään olla ensikertalainen vain kerran.
– Aiemmin rikoksentekijä saatettiin tuomita ensikertalaisena aina viiden vuoden välein. Järjetöntä. Nyt laki vastaa yleistä oikeustajua, Jukka Kopra toteaa.
Yhtenä muutoksena tappo ei enää vanhene, eli henkirikoksesta ei voi selvitä odottamalla. Omaiset saavat oikeutta riippumatta siitä, kuinka kauan tapon selvittäminen kestää.
Katujengirikollisuutta torjutaan kovemmilla rangaistuksilla. Jengissä tehty rikos johtaa ankarampaan tuomioon. Myös alaikäisten käyttäminen rikoksentekoon on kriminalisoitu.
– Puututaan siihen, että rikolliset käyttävät alaikäisiä niin sanotun likaisen työn tekijöinä, koska heitä ei tuomita, Kopra huomauttaa.
Hallituksen tekemien muutosten myötä ampuma-aserikoksista rangaistaan kovemmin, ja luvattoman aseen kantaminen julkisella paikalla johtaa vankeuteen. Myös rikoksentekijän vastuuta on lisätty. Rikosuhrimaksua korotettiin 50 prosentilla, millä vahvistetaan tukea rikoksentekijän uhreille.
– Vaarallisia vankeja ei enää sijoiteta avolaitoksiin. Tämä parantaa vankilaturvallisuutta, Jukka Kopra toteaa.
Poliisien määrä on nousemassa 8 000:een. Poliisille on lisäksi annettu paremmat keinot torjua vakavinta rikollisuutta. Jengit, järjestäytynyt rikollisuus ja vakava väkivalta pyritään perkaamaan pois jo varhaisessa vaiheessa.
– Suomi on turvallinen vain, jos laki on vahva ja sitä myös valvotaan. Kokoomus rakentaa turvallisuutta teoilla eikä pelkillä puheilla, Jukka Kopra sanoo.