Suomi mainittiin maailmalla 240000 uutisessa – Alexander Stubb ylivoimaisesti näkyvin

Vuodesta 2022 lähtien kansainvälistä Suomi-uutisointia hallinneet turvallisuuspoliittiset aiheet säilyivät keskeisimpänä teemana myös 2025, ilmenee tuoreesta Suomi muiden silmin 2026 -katsauksesta, joka yhdistää kansainvälisiä maakuvatutkimuksia, mediaseurantaa ja Suomen ulkomaanedustustojen havaintoja.

Suomeen liittyvien uutisotsikoiden määrä väheni edellisvuodesta, mutta tasavallan presidentti Alexander Stubb nousi aiempaa huomattavasti näkyvämpään rooliin kansainvälisenä toimijana. Maakuvatutkimukset kertovat Suomi-kuvan muuttuneen myönteisemmäksi ja Suomen tunnettuuden lisääntyneen edellisvuodesta. Suomi ei ole kaikilta osin kuitenkaan pysynyt muiden maiden myönteisen mielikuvakehityksen tahdissa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Suomen tai suomalaiset mainitsevia otsikko-osumia oli ulkomaisessa mediassa viime vuonna noin 240 000 kappaletta. Se on 60 000 osumaa edellisvuotta vähemmän, mutta kuitenkin medianäkyvyyden huippuvuotta 2022 edeltänyttä keskiarvoa enemmän.

Keskeisin Suomea koskenut uutisaihe oli edellisvuosien tapaan turvallisuuspolitiikka, jonka tiimoilta mediassa kirjoitettiin esimerkiksi suomalaisesta kokonaisturvallisuudesta ja varautumisesta, talvisodankäynnin osaamisesta sekä Suomesta Naton etulinjan maana. Suomeen ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä uutisointi on laajalti myönteistä tai jopa ihailevaa, mutta artikkeleissa nähtiin kuitenkin toisinaan hyvin alarmistisia otsikoita, joista syntyi vaikutelma Venäjän aiheuttamasta välittömästä uhasta Suomelle.

– Haastavassa maailmantilanteessa vahvalla maakuvalla on suuri merkitys, myös turvallisuuden kannalta. Positiivisella tunnettuudella on suuri vaikutus myös Suomen taloudellisen menestykseen. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan maakuva vastaa noin neljänneksestä matkailun tuottoja, ulkomaisia investointeja sekä osaajahoukuttelun tulosta, sanoo Finland Promotion Boardin puheenjohtaja, ulkoministeriön viestintäjohtaja Mikko Koivumaa tiedotteessa.

Presidentti Stubb oli ylivoimaisesti näkyvin suomalainen

Vuoden 2025 uutisoinnissa Suomi siirtyi kansainvälisen median kuvauksissa aiempaa keskeisemmäksi toimijaksi Euroopan turvallisuutta koskevissa keskusteluissa. Tätä kehitystä vauhditti tasavallan presidentti Alexander Stubbin näkyvä diplomatia ja rooli Ukrainan tukijana. Aivan erityistä huomiota tuotti presidentti Stubbin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssakäyminen. Presidentti Stubb olikin ylivoimaisesti mainituin suomalainen kansainvälisessä mediassa: hänet mainittiin noin 123 000 kertaa, mikä on 75 000 kertaa edellisvuotta enemmän.

Toiseksi mainituin suomalainen kansainvälisessä mediassa oli pääministeri Petteri Orpo (kok.) noin 20 000 maininnalla. Kolmantena mainituimpien suomalaisten listalla on ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) 18 600 maininnalla ja neljäntenä Suomen Euroviisu-edustaja Erika Vikman 15 800 maininnalla. Urheilijat olivat edellisvuosien tapaan vahvasti edustettuna mainituimpien suomalaisten joukossa. Suomen yhteydessä mainituista urheilijoista eniten näkyvyyttä keräsivät autourheilutähdet Valtteri Bottas ja Kalle Rovanperä, koripalloilija Lauri Markkanen sekä jääkiekkoilijat Mikko Rantanen ja Aleksander Barkov.

Suomea viime vuoden euroviisuissa edustanut Erika Vikman sai 15 800 mediamainintaa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomea ihaillaan laajasti

Poimintoja videosisällöistämme

Mielikuvatutkimukset kertovat, että Suomesta pidetään. Erityisesti Suomen luonnonkauneus, ympäristönsuojelu, hyvä hallinto, eettisyys ja oikeudenmukaisuus, turvallisuus, ihmisoikeuksien kunnioitus sekä koulutusjärjestelmän laatu tekevät vaikutuksen. Maailman kehittyneimpien talouksen, eli G7-maiden asukkaiden näkemykset Suomesta ovat erityisen myönteisiä: Suomi sijoittuu 60 maan mainevertailussa sijalle viisi Sveitsin, Kanadan, Norjan ja Ruotsin jälkeen.

Arvostettu globaali maakuvatutkimus Anholt Nation Brands Index kertoo, että Suomi on pysynyt yhtä pidettynä edellisvuoteen verrattuna, mutta tunnettuudessa on tapahtunut kahden sijan nousu tutkimuksen 50 maan joukossa. Suomen tunnettuus on kuitenkin tutkimuksen keskiarvon alapuolella, ja Suomi sijoittuu sijalle 35. Suomen pistekehitys oli viime vuoden tutkimuksessa hyvin myönteistä: kasvua tapahtui lähes jokaisella tutkimuksen mittarilla. Pistenoususta huolimatta Suomen sijoitukset suhteessa muihin maihin laskivat suurella osalla mittareista. Tämä johtuu viime vuoden laajasta myönteisestä mielikuvakehityksestä, jonka tahdissa Suomi ei ole pysynyt.

Suuri osa mediahuomiosta on myönteistä

Kansainvälisessä mediassa Suomi näyttäytyy usein maana, jolta olisi mahdollista oppia jotain. Vuoden 2025 mediaosumien perusteella eniten tarjottavaa Suomella koetaan turvallisuuspolitiikan lisäksi olevan koulutukseen ja onnellisuuteen liittyen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Koulutuksen osalta Suomeen viitataan usein ”mallimaana”, jonka ratkaisuja seurataan maailman mediassa tarkasti. Viime vuonna muun muassa älylaitteiden käyttökielto peruskoulun oppitunneilla herätti kiinnostusta maailmalla. Onnellisuuden tekijöiksi puolestaan nimettiin esimerkiksi turvallisuus, vapaus, luottamus, yhdenvertaisuus, terveydenhuolto, sosiaaliturva ja sauna.

Vaikka suurin osa Suomea koskevasta mediahuomiosta on neutraalia tai myönteistä, viime vuoden suurin yksittäinen uutispiikki oli kielteinen. Potentiaaliselta tavoittavuudeltaan vuoden 2025 suurin uutinen Suomesta oli Miss Suomen ja yksittäisten kansanedustajien rasististen kuvien aiheuttama, lopulta pääministerin anteeksipyyntöön johtanut tapahtumaketju.

Kuvat raportoitiin ympäri maailmaa, mutta suurinta näkyvyyttä ne saivat Etelä-Koreassa, Japanissa ja Kiinassa. Aihetta käsiteltiin uutisjutuissa verkossa, printissä ja jopa television pääuutislähetyksiä myöten. Eri sosiaalisen median palveluissa Suomea ja rasismia kommentoitiin yhteensä kymmeniätuhansia kertoja.