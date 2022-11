Suomi lähettää lisää puolustustarvikkeita Ukrainalle

Suomi lahjoittaa Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua, puolustusministeriö kertoo tiedotteessa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö päätti asiasta tänään valtioneuvoston esityksestä.

Kyseessä on kymmenes puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle. Lähetyksen arvo on 55,6 miljoonaa euroa. Kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien puolustustarvikepakettien yhteisarvo on nyt 160,4 miljoonaa euroa.

– Ukraina tarvitsee edelleen tukea puolustaessaan maataan. Nyt lähetettävä kokonaisuus puolustustarvikkeita on laajuudeltaan tähän asti päättämistämme suurin, sanoo puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tiedotteessa.

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin.

Lisäavussa on huomioitu sekä Ukrainan tarpeita että Puolustusvoimien resurssitilannetta.

Ukraina on Venäjän hyökkäyksen jälkeen pyytänyt materiaaliapua sekä Euroopan unionin että Naton jäsenmailta.