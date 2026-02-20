Suomi ja Viro huolissaan: Ukrainan tuki ei riitä

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta tapasi tänään perjantaina 20. helmikuuta Viron parlamentin ulkoasiainvaliokunnan. Valiokunnat keskustelivat yhteiskokouksessaan eduskunnassa laajasti ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheista. Asiasta kerrotaan eduskunnan tiedotteessa.

Valiokunnat korostivat Ukrainan tukemisen ratkaisevaa merkitystä. NB8-maat (Tanska, Suomi, Islanti, Norja, Ruotsi, Viro, Latvia ja Liettua) sekä Saksa ja Puola antavat Ukrainalle huomattavaa tukea ja sitoutuvat tuen jatkamiseen. Monissa muissa maissa tuki horjuu, mikä huolestutti valiokuntia. Valiokunnat olivat yksimielisiä siitä, että määrätietoista työtä tuen vahvistamiseksi on yhä tehtävä, sillä Ukraina tarvitsee tukea pitkään.

Keskustelussa nousi esiin mahdollisuus kytkeä Saksa ja Puola aiempaa tiiviimmin NB8-yhteistyöhön. Tavoite on vahvistaa käytännön yhteistyötä, joka tukisi Ukrainaa ja lisäisi myös alueen turvallisuutta.

Rajakysymys jakaa Viron poliittista kenttää

Yhteiskokouksessaan valiokunnat käsittelivät myös Venäjän-vastaiseen rajaan liittyviä kysymyksiä. Virossa osa Venäjän vastaisesta rajasta on edelleen auki. Maan viranomaiset pitävät yllä valmiutta sulkea raja kokonaan Suomen mallin mukaisesti, mutta eivät ole nähneet siihen tarvetta. Osa virolaisista puolueista ajaa rajan sulkemista viipymättä.

Valiokunnat pitivät Euroopan omien keskusteluyhteyksien avaamista Venäjän johtoon ennenaikaisena. Ennen uusia yhteyksiä EU:n on molempien valiokuntien mielestä määriteltävä yhteinen Venäjä-strategia. Tällä hetkellä näkemykset poikkeavat liikaa toisistaan, mikä heikentää Euroopan ulkopoliittista vaikuttavuutta.

Valiokunnat korostivat vahvan transatlanttisen suhteen merkitystä Euroopan turvallisuudelle. Molemmat valiokunnat tunnistavat suhteeseen liittyvät haasteet, mutta pitävät tärkeänä, että Eurooppa ja erityisesti NB8-maat tekevät oman osansa suhteen ylläpitämiseksi vahvana ja toimivana.

Valiokunnat tapasivat viimeksi Tallinnassa toukokuussa 2024.