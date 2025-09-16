Suomi ja Ruotsi vaativat EU:lta joustoja metsähakkuiden rajoituksiin

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ovat lähettäneet yhteisen kirjeen Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenille hiililaskentaa koskevasta LULUCF-asetuksesta.

Suomi ja Ruotsi myöntävät, että maat eivät saavuta LULUCF-asetuksen tavoitteita. Suomessa uutisoitiin jo viime keväänä Luonnonvarakeskuksen (Luke) laskelmista, joiden mukaan Suomen metsät ovat kääntyneet hiilinieluista hiilipäästöiksi.

– Muutokset metsien ikärakenteessa ja ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten kuivuusjaksot, tuholaiset ja muut tekijät, ovat vähentäneet metsien kasvua viime vuosina. Venäjän aggressio Ukrainaa vastaan on vaikuttanut markkinoihin ennalta arvaamattomalla tavalla, nostaen hintoja ja lisäten kotimaisten metsäntuotteiden kysyntää. Koska maillemme on osoitettu huomattavia velvoitteita nykyisten komission ohjeiden perusteella, viimeisimpien analyysien mukaan sekä Suomen että Ruotsin arvioidaan epäonnistuvan sitoumustemme täyttämisessä, pääministerit Orpo ja Kristersson kirjoittavat.

Pääministerit vaativat joustoja hiilinielujen laskentaan ja metsien hakkuiden rajoituksiin. He muistuttavat EU-komission puheenjohtajaa metsien ja metsätalouden merkityksestä molemmille maille.

– Ruotsille viennin arvo on yli kymmenen prosenttia koko viennistämme. Suomelle se on lähes viidennes kokonaisviennistä.

Pääministerien mukaan metsä työllistää noin 200 000 ihmistä Suomessa ja Ruotsissa.

– Merkittävästi vähennetty hakkuumäärä merkitsisi vakavia seurauksia talouksillemme sekä työmarkkinoille, ja se vaikuttaisi vakavasti koko EU:n puun ja metsäbiomassan tarjontaan. Erityisesti näinä epävarmoina aikoina se ei voi olla toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, Orpo ja Kristersson kirjoittavat.

Pääministerit vakuuttavat olevansa sitoutuneita siihen, että EU:n kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2040 mennessä 90 prosenttia vuoden 1990 tasosta.

– Uskomme vakaasti, että ilmastotoimet ja kilpailukyky eivät ole ristiriidassa – ne täydentävät toisiaan. Olemme sitoutuneet ilmastopolitiikan tavoitteisiimme. Tässä työssä metsät ja metsätalous pysyvät ratkaisevina, Orpo ja Kristersson toteavat.

– Euroopan menestyksekäs tulevaisuus riippuu onnistuneesta puhtaasta siirtymästä, joka yhdistää kasvun, työpaikat ja päästöjen vähentämisen. Näemme, että aktiivinen metsätalous ja biotalous ovat keskeinen osa ilmasto-ohjelmaamme samalla kun vahvistamme Euroopan kilpailukykyä.

A Letter on forests to Ursula von der Leyen Sweden consists of almost 70% forest land. We Swedes have cared for the forest and lived in it, by it, and from it for generations. It has warmed our homes in the winter, provided timber for our houses, and sustained entire… pic.twitter.com/J1gvylvDWF — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025