Suomesta Venäjälle pyrkineet ulkomaalaiset otettiin kiinni itärajalla

Kaakkois-Suomen rajavartiosto esti neljän henkilön luvattoman rajanylityksen Suomesta Venäjälle Imatran alueella perjantaiaamuna 30. tammikuuta.

Rajavartiosto sai teknisen valvontalaitteen hälytyksen itärajan esteaidan läheisyydestä, ja tämän perusteella rajavartioston partio otti kiinni neljä ulkomaalaista epäiltynä valtionrajarikoksesta.

Esitutkinnan aikana selvisi, että henkilöt liittyvät poliisin Oulussa 29. tammikuuta havaitsemaan ihmiskauppa- ja paritusrikosepäilyyn. Rajavartiolaitos teki tapauksessa tiivistä yhteistyötä Tullin ja poliisin kanssa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto ei tiedota tapauksesta enempää.

Kaakkois-Suomen rajavartiosto muistuttaa, että rajavyöhykkeellä liikkuminen on luvanvaraista. Ilman lupaa vyöhykkeellä liikkuminen ja oleskelu on rangaistavaa.

Ylen mukaan Oulussa paljastunut ihmiskauppa- ja paritusepäily alkoi purkautua, kun ulkomaalainen nainen oli hakeutunut viime torstaina Oulun keskustassa sijaitsevaan kauppaan ja pyytänyt apua. Nainen kertoi poliisille, että hänet on pakotettu myymään seksiä oululaisessa kerrostaloasunnossa.

Poliisin mukaan kaikki osalliset ovat ulkomaalaisia. Poliisi otti torstaina kiinni yhden henkilön Oulun keskustassa. Loput neljä henkilöä jäivät kiinni perjantaina itärajalla.