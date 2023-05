Suomessa suurimpia tulvia sitten 1960-luvun

Runsaat sateet, viikko sitten alkanut lämpöaalto ja keskimääräistä runsaslumisempi talvi ovat nostattaneet Lapin kevättulvat harvinaisen suuriksi, tiedottavat Tulvakeskus ja Lapin ELY-keskus.

Muoniossa vedenpinta on korkeimmillaan 55 vuoteen. Vesi on noussut teille usealla paikkakunnalla ja pinnan ennakoidaan vielä nousevan.

Myös Tornionjoella Pellossa vedenpinta oli viimeksi yhtä korkealla vuoden 1968 suurtulvan aikaan.

Torniossa pinta on puolestaan tällä hetkellä kahden vuoden takaisella tasolla, mutta pinnan odotetaan nousevan viikonloppuna jopa puoli metriä. Tällöin oltaisiin korkeimmalla tasolla 50 vuoteen. Monia teitä on suljettu ja rakennuksia on vaarassa kastua.

Kittilässä Ounasjoen pinnan taas ennakoidaan nousevan korkeimmilleen 18 vuoteen.

Muonionjoen ja Ounasjoen tulvavesien ennakoidaan olevan huipussaan alkavana viikonloppuna. Tornionjoen pinta voi nousta vielä alkuviikollakin.