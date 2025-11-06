Rehtori kannustaa nuoria: Suomessa ei ole koulutuksessa pussinperiä

Diakonia-ammattikorkeakoulun kehittämä digipalvelu Zekki.fi haastaa suomalaiset pysähtymään nuorten hyvinvoinnin äärelle kysymällä: “Miten sulla menee?”

Zekki.fi:n kehittämistyössä on noussut esiin nuorten toive kuulla toistensa kokemuksia ja vertaistarinoita.

Diakonia-ammattikorkeakoulun mukaan nuoret ansaitsevat tulla kuulluiksi. #MitenSullaMenee –kampanja kutsuu jakamaan tarinoita aikuisista, jotka uskoivat silloin, kun itse ei vielä uskonut. Zekki.fi kerääkin kertomuksia siitä, millaista tukea on saatu nuorena ja kuka on ollut tärkeä tukija.

Zekki.fi on kaikille avoin digipalvelu, joka on suunniteltu 15–25-vuotiaille nuorille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Palvelu auttaa nuoria arvioimaan hyvinvointiaan ja ohjaa heidät sopivien tukipalveluiden pariin. Se toimii myös ammattilaisten ja vanhempien työkaluna keskustelun ja tuen tarpeiden avaamiseen.

− Olin ala-asteella aika levoton ja kuriton lapsi. Opettajani näki minussa alisuoriutujan ja kannusti keskittymään opintoihin ja niin siinä on monen mutkan kautta käynyt, että olen väitellyt terveystieteiden tohtoriksi vuonna 2014. Itselläni ei ole ylioppilaslakkia, mutta tohtorinhattu löytyy. Suomessa ei ole koulutuksessa pussinperiä vaan aina voi edetä erilaisia väyliä, oli aiemmin valinnut mitä tahansa. Oma polku kyllä löytyy. Luota siihen, kannustaa Diakonia-ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen tiedotteessa.

− Moni nuori kuvittelee, että muut ovat olleet ”valmiita” alusta asti, vaikka todellisuudessa jokainen tarvitsee tukea kasvaakseen. En usko, että kukaan on selvinnyt nuoruuden myrskyistä yksin. On täysin ok pyytää apua, olla epävarma ja etsiä suuntaa. Haluamme nostaa esiin tarinoita, joissa näkyy epävarmuus, vaikeudet – ja ne ihmiset, jotka olivat tukena silloin kun sitä eniten tarvittiin, kiteyttää Zekki-hankkeen projektipäällikkö Päivi Sipola.