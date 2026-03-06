Suomen vankilat ovat ruuhkautuneet

Vankien määrä suomalaisissa vankiloissa on kasvanut selvästi ja niissä on jo ruuhkaa. Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) mukaan vankilat ovat vaikeassa yliasutustilanteessa.

Vuonna 2025 vankeja oli keskimäärin 3 545, mikä on 189 enemmän kuin edellisvuonna. Vankimäärä vaihteli vuoden aikana ja oli korkeimmillaan noin 3 640. Suljettujen vankiloiden keskimääräinen käyttöaste oli 114 prosenttia ja avovankiloiden 97 prosenttia. Vankilaturvallisuuden ja työturvallisuuden näkökulmasta vankiloiden käyttöasteen ei tulisi ylittää 90 prosenttia.

Vuonna 2025 henkilöstöresurssien niukkuus hankaloitti toimintaa, haastoi vankilaturvallisuutta ja vaikutti mahdollisuuksiin järjestää uusintarikollisuuden ehkäisemiseen tarkoitettua toimintaa.

Risen henkilötyövuodet olivat vuonna 2025 yhteensä 2 581, mikä on 16 enemmän kuin vuonna 2024. Henkilöstön määrää on lisätty ja tullaan lisäämään kasvavan vankimäärän takia. Vuoden 2026 tavoite henkilötyövuosien määrässä on 2700. Samalla Rise arvioi, että vankien määrä tulee yhä jatkamaan kasvamistaan.

Vankiluvun kasvu suhteessa vankipaikkoihin ja henkilöstömäärään, vankien päihde- ja mielenterveysongelmat sekä kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvien vankien määrän kasvu lisäävät kaikki vankiloiden ja niissä työskentelevien ihmisten turvallisuusriskejä.

Vuosia 2024 ja 2025 verratessa selvästi kasvoivat ulkomaan kansalaisten ja alle 21-vuotiaiden vankien määrät vankiloissa. Tiedot käyvät ilmi Risen vuosikertomuksesta.