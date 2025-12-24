Verkkouutiset

Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen luki joulurauhan julistuksen Vanhalla Suurtorilla Brinkkalan talon parvekkeelta jouluaattona 24. joulukuuta 2025. STR / LEHTIKUVA / RONI LEHTI

Suomen Turku julisti joulurauhan

  • Julkaistu 24.12.2025 | 12:06
  • Päivitetty 24.12.2025 | 12:27
Tasavallan presidentti seurasi seremoniaa Turun Vanhalla Suurtorilla.
Perinteinen joulurauha on julistettu Brinkkalan talon parvekkeelta Turun Vanhalta Suurtorilta. Julistuksen luki suomeksi ja ruotsiksi Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen.

Joulurauhan julistus on luettu Turussa liki katkeamattomana perinteenä aina 1300-luvulta asti. Tänä vuonna tasavallan presidentti Alexander Stubb ja rouva Suzanne Innes-Stubb seurasivat julistusta paikan päällä. Protokollapäällikkö Akkanen arvioi Verkkouutisille kyseessä olevan tiettävästi ensimmäinen kerta kun Suomen valtionpäämies on osallistunut tilaisuuteen.

Tilaisuuden musiikista vastasi Laivaston soittokunta ja lauluosuudet hoitivat Mieskuoro Laulun Ystävät ja Turun NMKY:n mieskuoro.

Joulurauhanjulistus on radioitu vuodesta 1935 ja televisioitu vuodesta 1983 lähtien.

Ensimmäisten vuosisatojen aikana joulurauhan julistus oli laki ja se velvoitti kansalaisia noudattamaan joulurauhaa. 1880-luvun jälkeen joulurauhanjulistus muuttui traditioksi. Nykyinen joulurauhan julistamisen kaava on vuodelta 1903, mutta joulurauha on julistettu Brinkkalan talon parvekkeelta vuodesta 1886 saakka.

Joulurauhan julistus

”Huomenna, jos Jumala suo,
on meidän Herramme ja Vapahtajamme armorikas syntymäjuhla;
ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha
kehottamalla kaikkia tätä juhlaa asiaankuuluvalla hartaudella viettämään
sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään
sillä se, joka tämän rauhan rikkoo
ja joulurauhaa jollakin laittomalla taikka sopimattomalla käytöksellä häiritsee,
on raskauttavien asianhaarain vallitessa syypää siihen rangaistukseen,
jonka laki ja asetukset kustakin rikoksesta ja rikkomuksesta erikseen säätävät.
Lopuksi toivotetaan kaupungin kaikille asukkaille riemullista joulujuhlaa.”

EU

Selvitäänkö me tästä?

Me selviämme, kunhan tajuamme, ettei keskinäinen riitely ja syyllisten etsiminen auta mitään, Jari Lindström uskoo näkökulmassaan.

24.12.2025 | 12:00
