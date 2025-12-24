Tämän takia joulurauha julistetaan juuri Turusta – tänä vuonna historiallinen muutos

– Emme tiedä tarkkaa vuotta, jolloin perinne on alkanut. Mutta tiedämme, että todennäköisesti 1320-luvulla Ruotsin kuningas on tehnyt lain joulurauhasta. Se piti kuuluttaa julkisella paikalla tai raatihuoneella, jotta se astui voimaan, sanoo Turun kaupungin protokollapäällikkö Mika Akkanen Verkkouutisille.

Akkanen lukee joulurauhan julistuksen jouluaattona kello 12 Suomen Turusta Brinkkalan talon parvekkeelta.

700 vuotta liki katkeamattomana säilynyt perinne saa tänä vuonna uuden luvun. Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb on tänä jouluna seuraamassa joulurauhan julistusta.

– Tiettävästi koskaan ennen Suomen presidentti tai Ruotsin hallitsija ei ole ollut seuraamassa joulurauhan julistusta, Akkanen sanoo.

Tänä päivänä joulurauha luetaan Brinkkalan talon parvekkeelta. Näiltä samoilta kulmilta Turun Vanhalta Suurtorilta joulurauha on julistettu 1600-luvulta lähtien.

– Ennen Brinkkalan taloa joulurauha julistettiin Turun Vanhalta raatihuoneelta. Brinkkalaan siirryttiin vuonna 1827, kun Turku paloi.

Aluksi joulurauhan julistuksen merkitys ei ollut symbolinomainen vaan se oli laki ja se velvoitti kansalaisia noudattamaan joulurauhaa.

– 1880-luvulla laki muuttui. Sen jälkeen joulurauhanjulistus on muuttunut traditioksi eikä sillä ole ollut enää lainvoimaa.

”Turussa perinne on kaikkein elinvoimaisin”

Turku ei suinkaan ole ainoa kaupunki, jossa joulurauha julistetaan.

– Turun lisäksi joulurauha on julistettu kaikissa Ruotsin vanhoissa kaupungeissa. Ruotsista perinne on kadonnut, mutta Suomessa se on säilynyt monissa Ruotsin vallan aikana perustetuissa kaupungeissa. Esimerkiksi Naantalissa, Raumalla ja Porvoossa julistetaan yhä joulurauha, Mika Akkanen sanoo.

– Jossain perinne on jossain kohti katkennut ja se on aloitettu myöhemmin uudestaan. Turussa perinne on kaikkein elinvoimaisin. Syynä on se, että Turussa on Suomen arkkipiispa ja Turku on Suomen hengellinen keskus ja aikoinaan Turku oli Suomen ykköskaupunki.

Joukkoviestimillä on oma roolinsa siinä, että juuri Turun joulurauhanjulistuksesta on tullut niin tärkeä osa suomalaisten arkea.

– Tänä vuonna tulee kuluneeksi 90 vuotta Ylen ensimmäisestä radiossa kuullusta joulurauhanjulistuksesta. Se on niitannut Turun joulurauhanjulistuksen koko valtakunnan joulurauhaksi, Akkanen sanoo.

Televisioidut lähetykset suomalaisten olohuoneisiin alkoivat vasta niinkin myöhään kuin vuonna 1983.

Mika Akkanen on julistanut joulurauhan vuodesta 2013 asti. Sitä ennen joulurauhan julisti kansliapäällikkö Jouko Lehmusto, joka myöhemmin toimi myös Turun apulaiskaupunginjohtajana. Alun perin kunnia joulurauhan julistuksesta kuului maistraatin sihteerille.

– On suuri kunnia, että saan olla lenkkinä tässä vuosisataisessa ketjussa. Joulun aikana traditiot ovat tärkeitä ja pysähdytään miettimään menneitä ja tulevaisuutta. Elävät traditiot, jotka säilyvät muuttumattomina vuosisadasta toiseen ovat turvallisuuden tunteen takia tärkeitä. Etenkin tässä maailman ajassa, jossa nyt elämme, Akkanen sanoo.