Suomen tilaamia F-35-hävittäjiä mukana 30 miljardin dollarin jättisopimuksessa

Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen F-35-hankevirasto ja Lockheed Martin ovat sopineet enintään 398 F-35-hävittäjän valmistuksesta ja toimituksesta. Noin 30 miljardin dollarin (28 miljardin euron) arvoinen sopimus sisältää 145 konetta 15. tuotantoerään, 127 konetta 16. tuotantoerään sekä option enintään 126 koneesta 17. tuotantoerään, joka sisältää ensimmäiset Suomeen, Puolaan ja Belgiaan toimitettavat koneet.

Näissä koneissa on ensimmäisinä mukana tehdasasennettuna Technical Refresh-3 (TR-3) -päivitys, joka on Block 4 -suorituskykypäivityksen vaatima koneen laitteiston modernisointi. TR-3 sisältää uuden, neljä kertaa nykyistä nopeamman, integroidun ydinprosessorin, ohjaamon panoraamanäytön ja parannetun muistiyksikön.

Suomen ilmavoimien F-35A-hävittäjiä ja niiden huoltopalveluita koskevat hankinta-asiakirjat allekirjoitti logistiikkalaitoksen silloinen johtaja kenraali Kari Renko perjantaina 11. helmikuuta 2022. Suomen ensimmäiset koneet valmistuvat vuonna 2025 koulutuskäyttöön Yhdysvalloissa. Ensimmäiset koneet saapuvat Suomeen vuonna 2026.

Tähän mennessä Lockheed Martin on toimittanut 894 konetta, joista 141 vuonna 2022. Yhtiö jäi tavoitteesta seitsemän konetta. Koneiden toimitukset jouduttiin pysäyttämään, koska niiden luovutuskoelentoja ei voitu tehdä. F-35B-koneelle tehdaskoelennolla 15. joulukuuta tapahtuneen onnettomuuden takia F-35-hankevirasto ilmoitti asettaneensa pienen määrän koneita lentokieltoon, kunnes onnettomuuden syyt on selvitetty ja niihin mahdollisesti liittyvät tarkastukset ja korjaukset on tehty.

Defense Newsin haastatteleman nimettömänä pysyttelevän puolustuslähteen mukaan joissakin alle 40 tuntia lentäneissä F-35-koneissa on ongelma paineistettua polttoainetta moottoriin suihkuttavassa putkessa.

F-35-hävittäjät ovat operatiivisessa käytössä yhdeksässä maassa: Alankomaat, Australia, Britannia, Etelä-Korea, Israel, Italia, Japani, Norja ja Yhdysvallat. Niiden lisäksi yhdeksän maata on ilmoittanut valinneensa konetyypin ilmavoimiensa taistelukoneeksi: Belgia, Kanada, Puola, Saksa, Singapore, Suomi, Sveitsi, Tanska ja Tšekki. Vuosikymmenen loppuun mennessä Eurooppaan on tulossa yhteensä 520 F-35-hävittäjää.