Suomen suurimpiin lukeutuva vuokranantaja pohtii asuntojen lämpötilan laskemista

Noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa omistava Sato kertoo pohtivansa asuntojensa lämpötilan laskemista.

– Energiakriisin pahentuessa myös me joudumme miettimään sisälämpötilan alentamista kodeissamme. Mikäli energian hinnat nousevat kohtuuttomiksi, on varmasti mietittävä eri tapoja säästää energiaa, ja asuntojen lämmitys on niistä yksi tapa, yrityksestä kerrotaan Verkkouutisille.

Asiaa kommentoivat Saton investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto ja tekninen johtaja Jari Kanervo.

He kertovat, että asuntojen lämpötilan alentamisesta keskusteltaisiin ensin vuokralaisten kanssa.

– Jos joutuisimme esimerkiksi tulevana talvena pitämään matalampia lämpötiloja kodeissa, toki käymme asiasta etukäteen keskustelua asukkaidemme kanssa ja otamme huomioon asumismukavuuden. Suomessa talvisin moni asunto on huomattavasti lämpimämpi kuin suositeltu 21 astetta, eli jo sillä saisimme energiaa säästettyä, että kotimme olisivat suositetun lämpötilan mukaisia.

Sato pystyisi toimimaan nopeasti.

– Kiinteistökannastamme suuri osa lämpenee etäohjauksella, ja pystymme tarvittaessa muuttamaan lähes kaikkien talojen lämpötiloja muutamassa tunnissa, jos tarvetta tulee.

Myös Kojamo suhtautuu myönteisesti esillä olleeseen ehdotukseen laskea asuntojen lämpötiloja. Yritys on Suomen suurin yksityinen vuokranantaja lähes 35 000 asunnolla.

– Sisälämpötilojen lasku on monesti merkittävä terveystekijä ja siksi hyvinkin kannatettavaa. Kyseessä ei ole pelkästään kustannustekijä vaan olennainen vastuullisuusteko, Kojamon yksikönjohtaja Pasi Kujansuu kertoo VU:lle.

Hän kertoo, että Kojamon Lumo-asunnoissa sisälämpötila on asetettu jo nyt asetusten vaatimalle tasolle, joten isoja muutoksia vuokralaisille ei ole tulossa.

– Kovin suurta muutosta asuntojen sisälämpötiloille ei ole aikeissa tehdä, koska sisälämpötiloja on Lumo-taloissa optimoitu tekoälyratkaisuilla jo useita vuosia. Mutta tavoitteena on kuitenkin tehokkaasti pyrkiä korjaamaan sisälämpötilojen yksittäisiä ääritapauksia terveellisen sisäolosuhteen suositustasolle sekä seurata yleistä linjaa sisälämpötilojen suositustasossa, Kujansuu kertoo.

– Suurin painoarvo alkavalla lämmityskaudella kuitenkin laitetaan kiinteistöjen lämmityksen huipputehojen minimoimiseen, jolloin tämä helpottaa kaikista eniten energiantuotantoa sekä vähentää sen hiilipäästöjä.

Energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota

Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, valtioneuvoston kanslia, Motiva ja Energiavirasto aloittavat lokakuussa yhteisen energiansäästökampanjan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on kertonut kutsuvansa suomalaisia yrityksiä niin sanottuun pyöreän pöydän keskusteluun, jossa mietitään yritysten konkreettisia sitoumuksia energian säästämiseen.

Suomen suurimmat yksityiset vuokranantajat Kojamo ja Sato kertovat pyrkivänsä vähentämään energian kulutusta ja päästöjä.

– Tavoitteenamme on kiinteistöjemme hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030, Pasi Kujansuu Kojamolta kertoo.

– Energiankäytön tehostamiseksi jatkamme jo pitkään tekemiämme hyväksi todettuja keinoja. Niitä ovat muun muassa aktiivinen ja nopeasti puuttuva kulutusseuranta, poikkeamiin reagoiminen ja kuntoon saattaminen, olosuhdeseuranta ja taloteknisten järjestelmien säätömallien tarkentaminen.

Sato kertoo, että useissa yrityksen omistamassa kiinteistössä on jo siirrytty maalämmön käyttöön.

– Samoin olemme tehneet pitkäaikaisesti jo työtä energiatehokkuuden parantamiseksi, uusineet kiinteistöjen rakennusautomaatioita, säätäneet ja tasapainottaneet lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä, jotta talomme toimisivat oikein ja suunnitellusti.

– Muita ratkaisuja ovat talon ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmien oikea toiminta eri tilanteissa, sisälämpötilojen hallinta ja lämpötilan pitäminen lämmityskaudella esimerkiksi suositettavassa 21 asteessa.