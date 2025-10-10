Suomen paras pienpanimo on selvillä, näin äänestettiin

Suomen suurimman olutsomeyhteisön Olutpostin suosikkipienpanimo on selvinnyt, selviää tiedotteesta.

Olutpostin seuraajat äänestivät omaa kotimaista suosikkiaan somessa, jonka seurauksena löytyi selkeä voittaja.

1. Panimoyhtiö Tuju

Lappeenrannassa vuodesta 2015 toiminut Panimoyhtyö Tuju nousi ylivoimaisesti Olutpostin lukijoiden suosikiksi. Tujun tavoitteena on elvyttää paikallista oluenpanokulttuuria tinkimättömällä laadulla ja perinteitä kunnioittaen – ilman kompromisseja.

Panimon tynnyrikypsytetyt oluet, erityisesti Wild Barrel ja Black Barrel -sarjat, ovat keränneet runsaasti kiitosta olutharrastajien keskuudessa. Tuju tunnetaan kuitenkin myös rohkeudestaan kokeilla uutta: panimolla kehitetään jatkuvasti erilaisia makumaailmoja ja testataan uusia tekniikoita oluenvalmistuksen prosesseissa.

2. Mallassepät

Naantalissa toimiva pienpanimo Mallassepät on perustettu vuonna 2017 olutharrastajien Kim Ketosen ja Jaakko Hartemaan johdolla. Pienpanimoliiton artikkelissa perustajat kertovat haluavansa panostaa ennen kaikkea oluiden erottuvuuteen: heidän mukaansa oluen tulee olla ”luonnetta, loppuun asti hiottu mutta myös rajoja rikkova”.

Yksi panimon erottuvimmista tuotannoista on single-hop-olutsarja, jossa jokaisessa oluessa korostetaan yhden humalalajikkeen ainutlaatuista aromia ja makuprofiilia.

3. Maku Brewing

Tuusulassa vuonna 2014 perustettu Maku Brewing on vakiinnuttanut asemansa yhtenä kotimaisen pienpanimoskenen tunnetuimmista nimistä. Oluenvalmistuksen ohella panimon valikoimaan kuuluu myös seltzereitä, lonkeroita ja limonaadeja, mikä kertoo sen halusta kehittää monipuolisia ja helposti lähestyttäviä juomia erilaisiin makumieltymyksiin.

Maku Brewing tunnetaan myös Finnairin nimikko-oluista, jotka ovat löytäneet tiensä niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin matkustajien laseihin.

Yritys on viime vuosina laajentanut toimintaansa, ja vuonna 2022 Maku Brewing otti uuden askeleen avaamalla oluentekonsa myös Helsinkiin. Yhteistyössä Kampin Panimoravintola Bruuverin kanssa panimo perusti “Social Brewing Lab” -konseptin, jonka tavoitteena on kokeilla uusia reseptejä ja tuoda oluenvalmistusta lähemmäs kuluttajia.

4. Kakola Brewing

Kakola Brewing on Turussa Kakolanmäellä toimiva pienpanimo, joka on toiminut vuodesta 2018, entisestä Kakolan vankilan suurkeittiöstä. Kolmen ystävän perustaman pienpanimon selkeä visio oli tuoda olut lähelle paikallista arkea ja keskittyä laadukkaisiin ja yksinkertaisiin raaka-aineisiin. Oluet valmistetaan pienissä erissä ja valikoimasta löytyy mm. saksalaistyyppinen lager, trooppinen IPA, pale ale sekä vadelmalla maustettu hapanolut.

5. Olarin Panimo

Olarin Panimo on vuonna 2015 perustettu, urbaania henkeä ja nykypäivän olutkulttuuria edustava panimo, joka toimii trendikkäässä Konepajan miljöössä. Taproomin yhteydestä löytyy myös sauna, mikä tekee panimosta ainutlaatuisen kohtaamispaikan oluen ystäville.

Vuosien varrella Olarin Panimon olutportfolio on kasvanut merkittävästi, ja panimo on lanseerannut jo yli sata erilaista tuotetta perustamisensa jälkeen. Laajasta valikoimasta löytyy oluita moneen makuun: APA-, DDH-, DIPA- ja NEIPA-tyylejä, lagereita, sour-oluita sekä west coast IPA -klassikoita.

Olarin Panimo tunnetaan rennosta asenteestaan, laadukkaasta käsityöstään ja vahvasta yhteisöllisyydestään – se on vahvasti osa suomalaista nykypäivän olutkulttuuria.

6. Salama Brewing

Salama Brewing perustettiin vuonna 2018 neljän olutharrastajan voimin Espoossa. Panimo on nopeasti noussut tunnetuksi aromaattisiin ja humalaisiin oluisiin erikoistuvana pienpanimona, joka yhdistää luovuuden ja laadun omaperäisellä tavalla.

Salama Brewing erottuu myös visuaalisella ilmeellään – oluiden etikettejä koristavat psykedeeliset, sarjakuvamaiset kuvitukset, joista osa on saatavilla taidejulisteina panimon verkkokaupassa.

Laadukas käsityö ja rohkea makumaailma ovat tuoneet Salamalle huomiota myös kansainvälisesti, ja panimo on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen mielenkiintoisimmista craft beer -tekijöistä.

7. Karvilan Panimo

Enonkosken Karvilassa toimiva Karvilan Panimo on noussut suosioon erityisesti lager-tyyppisillä oluillaan. Panimon toiminnan keskiössä on puhtaus ja aitous – oluen valmistuksessa käytetään puhdasta lähdevettä, ja panimon motto “Maun ehdoilla” kiteyttää heidän tinkimättömän asenteensa.

Karvilan Panimo korostaa laatua kaikissa raaka-aineissaan – maltaista ja hiivoista jalohumaloihin – ja hakee inspiraationsa kotimaisesta luonnosta. Tämä näkyy erityisesti heidän päätuotesarjassaan Korven Kutsu, jossa makumaailmat vievät syvälle suomalaiseen metsään.

Panimon visuaalinen ilme ja korpiteemainen brändäys leikittelevät hauskasti sen syrjäisellä sijainnilla ja tuovat samalla esiin sen juuret – olutta, joka todella syntyy “korvessa”.

Poimintoja videosisällöistämme

Vaikka alle listatut pienpanimot eivät tällä kertaa yltäneet aivan kärkeen, ne nousivat vastauksissa esiin useaan otteeseen. Nämä panimot ovat onnistuneet erinomaisesti tuomaan brändimaailmassaan esille oman paikallisen ympäristönsä ja ovat osaltaan vaalineet Suomen ainutlaatuista ja rikasta juomakulttuuria.

Plevna

Narvan Kyläpanimo

Hailuodon Panimo

Nilkko Brewing