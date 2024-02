Suomen pankki: Täällä venäläisten pankkitalletukset pomppasivat – syynä sotilaiden palkat

Venäjä on julkaissut vain vähän virallista tietoa hyökkäyksestään Ukrainaan. Varmaa tietoa rintamalle lähetettyjen sotilaiden määrästä ei ole, kaatuneista ja haavoittuneista ei julkaista tietoja. Edes sitä, mistä päin Venäjää miehiä on lähetetty sotimaan, ei tiedetä. Niinpä tietoa on etsittävä muilla tavoin.

Suomen pankin asiantuntija Laura Solanko havaitsi, että Venäjällä yksityisten kotitalouksien eri alueilla tekemissä pankkitalletuksissa on huomattavaa vaihtelua. Solanko on Suomen pankin vanhempi neuvonantaja, joka on erikoistunut Venäjän talouspolitiikkaan. Hän tutkii erityisesti luottosyklejä ja pakotteiden vaikutuksia.

Joillain Venäjän alueilla kotitalouksien pankkitalletukset ovat kasvaneet voimakkaasti, eikä kasvu selity alueellisilla makroekonomisilla tai institutionaalisilla tekijöillä. Venäjä julisti osittaisen liikekannallepanon syyskuussa 2022, ja pankkitalletukset alkoivat kasvaa loppusyksystä 2022.

Heinäkuussa 2022 venäläisten pankkitalletukset olivat yhteensä noin 37 tuhatta miljardia ruplaa. Puolessa vuodessa, tammikuuhun 2023, ne kasvoivat noin 40,5 tuhanteen miljardiin ja heinäkuuhun 2023 mennessä niitä oli jo 45 tuhatta miljardia. Edellinen kymmenen tuhannen miljardin ruplan kehitys 25 000 miljardista 35 000 miljardiin vei 3,5 vuotta ja tapahtui tammikuun 2018 ja heinäkuun 2021 välillä.

Kun kehitystä katsoo alueittain ja vuositasolla, vaihtelu eri alueiden välillä oli huomattavaa. Elokuun 2022 ja 2023 välillä esimerkiksi Magadanissa kasvua oli vain kolme prosenttiyksikköä, mutta Tuvassa 53 prosenttiyksikköä.

Lähempään tarkasteluun valikoitui viisitoista Venäjän aluetta, jossa pankkitalletukset olivat kasvaneet elokuun 2022 ja elokuun 2023 välillä. Niissä kasvu oli vähintään 21 prosenttia (Rostov) ja enimmillään 53 prosenttia (Tuva). Muut selittävät tekijät, kuten teollisuustuotannon ja vähittäiskaupan kasvu, suljettiin selvityksessä pois.

Venäjä ei julkaise virallisia tietoja siitä, miltä alueilta miehiä on mobilisoitu sotaan Ukrainassa. Joka tapauksessa analyysit viittaavat siihen, että ensimmäisessä, syyskuun 2022 liikekannallepanossa mobilisoitiin enemmän kuin virallisesti ilmoitettu 300 000 miestä.

Venäjällä liikekannallepanossa ”sotilaalliseen erikoisoperaatioon” eli Ukrainan hyökkäyssotaan mobilisoidun sotilaan palkka on vähintään 210 000 ruplaa (noin 2100 euroa) kuukaudessa. Lisäksi maksetaan erilaisia bonuksia. Tuvan alueen keskipalkka oli marraskuussa 2023 vain 65 000 ruplaa (noin 650 euroa).

Aiemminkin hyökkäyssodan aikana on kiinnitetty huomiota siihen, että Venäjän etniset vähemmistöt ovat runsaasti edustettuina. Tuva sijaitsee Mongoliasta pohjoiseen eteläisessä Siperiassa, Burjatian alueesta länteen. Maantieteellisesti seutu on Keski-Aasiaa. Varsinkin Tuvasta itään sijaitsevan Burjatian alueen sotilaat ovat esiintyneet otsikoissa myös silloin, kun Ukrainan asevoimat on julkaissut havaintojaan etulinjassa kaatuneista hyökkääjän etnisisitä vähemmistöistä. Myös Burjatian alueen pankkitalletukset kasvoivat Suomen pankin havaintojen mukaan voimakkaasti: elokuusta 2022 elokuuhun 2023 noin 33 prosenttiyksikköä.

Tuvan asukkaista noin 88 prosenttia on etnisiä tuvaaneja. Venäjän kenties korkeimman profiilin etninen tuvaani on Tuvasta kotoisin oleva puolustusministeri Sergei Šoigu.