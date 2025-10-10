Uutinen Suomen historian merkittävimmästä kauppasopimuksesta on todella suuri asia koko Suomelle, kansanedustaja Karoliina Partanen (kok.) iloitsee.

– Se kertoo niin [Petteri] Orpon (kok.) hallituksen onnistumisesta kuin myös tasavallan presidentin [Alexander Stubbin] poikkeuksellisesta diplomatiakyvystä, Karoliina Partanen kirjoittaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Suomi ja Yhdysvallat sopivat torstaina 11 jäänmurtajan rakentamisesta. Aluksista neljä rakennetaan Suomessa ja seitsemän Yhdysvalloissa. Mediatietojen mukaan kaupan kokonaisarvo on noin 6,1 miljardia dollaria eli 5,3 miljardia euroa. Tästä voi päätellä, että yhden jäänmurtajan yksikköhinnaksi tulee vajaat 500 miljoonaa euroa, ja neljän aluksen rakentaminen Suomessa toisi ainakin noin kahden miljardin euron suoran potin.

Partanen huomauttaa, että jäänmurtajasopimuksen työllisyysvaikutus Suomessa on jopa 10 000 henkilötyövuotta. Lisäksi sopimus tuo työtä suomalaisille Yhdysvalloissa rakennettavien jäänmurtajien alihankintasopimusten myötä.

– Putkessa on vielä tilaamattomien lähes kolmenkymmenen muun jäänmurtajan potentiaali.

Hänen mukaansa suunta on nyt todella Suomessa kääntymässä.

– Viime viikolla saimme hyviä uutisia Turun telakan sopimuksesta. Nyt tehdään hartiavoimin töitä, että lisää tulee!

Samalla hän huomauttaa, että emme ole kuitenkaan vielä sellaisella kasvunuralla, jota Suomi tarvitsee pärjätäkseen tulevaisuudessa.

– Siksi me jatkamme töitä ja teemme edelleen rakenneuudistuksia, säästötoimia sekä norminpurkua. Kaikki päätökset eivät ole helppoja ja siksi muistutankin itseäni aina: Suomen, ei suosion vuoksi.

Partanen korostaakin, että Suomen parhaat päivät ovat vielä edessä.