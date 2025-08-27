Suomen autokauppa sakkaa, Euroopan tasolla olemme häntäpäässä

Uusia henkilöautoja on ensirekisteröity tammi-heinäkuussa 3,8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kuorma-autojen ensirekisteröinnit ovat vähentyneet 22,1 prosenttia, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.

Pakettiautojen ensirekisteröintimäärä sen sijaan on kasvanut 7,1 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

– Henkilöautojen osalta kehitys on huolestuttava, kun vertailuvuosi 2024 oli sekin huonoin 30 vuoteen. 2010-luvulla henkilöautoja ensirekisteröitiin vuodessa keskimäärin 114000 kappaletta ja määrä on tippunut siitä 35 prosenttia viime vuoden 74000 auton ensirekisteröintiin. Väkiluvultaan Suomen kokoisessa Tanskassa rekisteröitiin jo toukokuuhun mennessä enemmän uusia autoja, kuin Suomessa koko tänä vuonna, kuvaa tiedotteessa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio markkinan kehittymistä.

Myös eurooppalaisessa vertailussa Suomella on kirittävää. Vuonna 2024 Suomessa ensirekisteröitiin 1000 asukasta kohden 13 uutta henkilöautoa. Tällä määrällä Suomi on jaetulla viidenneksi heikoimmalla sijalla Kreikan ja Unkarin kanssa.

Ladattavien henkilöautojen osuus ensirekisteröinneistä tammi-heinäkuussa oli 55,6 prosenttia, kun osuus vuonna 2024 oli 49,6 prosenttia. Ladattavien pakettiautojen osuus ensirekisteröinneistä oli tammi-heinäkuussa 20,1 prosenttia osuuden ollessa viime vuonna 13,4 prosenttia.

– Eurooppalaisessa mittakaavassa Suomi sijoittuu hyvin, kun vertaillaan ladattavien henkilöautojen osuutta ensirekisteröinneissä. Suomea edellä ovat tänä vuonna vain Norja, Tanska ja Ruotsi. Absoluuttiset määrät ovat näissä maissa toki moninkertaisia Suomeen verrattuna, kertoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessa.

Uusien autojen kysyntää vahvistaa täyssähköisten työsuhdeautojen hankintakannustimen jatkuminen vuosikymmenen loppuun asti. Lisäksi tulonveron alennukset, romutuspalkkio, maltillinen korkotaso ja talouden orastava kasvu tulevat ensi vuonna kirittämään yksityistä kulutuskysyntää.

Käytettyjen autojen myynti on käynyt suhteellisen vilkkaasti, etenkin kuluttajien välisessä kaupassa. Kysyntä on keskittynyt edullisimman hintaluokan autoihin.

Autoalan mukaan valmistelussa oleva romutuspalkkio antaa kuluttajille sytykkeen investoida uuteen, vähäpäästöiseen ja turvalliseen autoon. Aiempien romutuspalkkioiden perusteella tiedetään, että romutuspalkkiolla uuden auton ostaneet ovat olleet tavallista uuden auton ostajaa useammin naisia, nuorempia ja pienituloisempia.

Romutuspalkkiossa uuden nollapäästöisen auton hankintaan tukea saa 2500 euroa ja 1-140 g/km hiilidioksidia päästävän auton hankintaa 2000 euroa. Maksimipäästörajan asettaminen 140 g/km on autoalan näkemyksen mukaan oikein asetettu.