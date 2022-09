Suomeen vyöryy nyt viileää ilmaa

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan sää tulee Suomessa pysymään tavanomaista viileämpänä syyskuun puolivälin yli, kertoo Foreca.

– Ennusteen mukaan lähiviikot ovat keskilämpötilaltaan ajankohtaan nähden koleita. Syyskuun 5. päivä alkavalla viikolla Pohjois-Euroopan yllä oleva korkeapaine pitää Suomen sään vähäsateisena ja painaa Atlantilta saapuvat sateet Keski-Eurooppaan. Kaikkein kolein ilma väistyy, mutta sää tuntuu edelleen syksyiseltä suuressa osassa maata. Syyskuun 12. päivä alkavalla viikolla korkeapaine purkautuu, jolloin sateet pääsevät liikkumaan meille normaalimmin. Sää muuttuu siis sateisempaan suuntaan, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo.

Syyskuun 5. päivä alkavalla viikolla keskilämpötila on ennusteen mukaan 2-3 astetta tavanomaista viileämpi. Myös sademäärä jää keskimääräistä vähäisemmäksi.

– Maanantaina etelässä ollaan vielä 11–14 asteessa, tiistaina on 12–15 astetta ja keskiviikosta alkaen ajoittain 15–17 astetta. Loppuviikolla on kuitenkin päiväkohtaista vaihtelua, joinakin päivinä lämpötila voi jäädä alemmaksikin. Maan keskiosassa on vastaavasti maanantaina 10–12 astetta, tiistaina 12–15 astetta ja keskiviikosta alkaen 10–17 astetta, Rinne ennustaa.

– Joitakin varsin vähäisiä, hajanaisia ja pieniä sadealueita liikkuu eri päivinä Suomen yli, mutta niiden yhteydessä sadekertymät jäävät pariin millimetriin. Aivan viikon lopulla Suomeen saattaa levitä laajempikin sadealue, mutta sen ennuste on vielä erittäin epävarma.

Seuraavalla viikolla lämpötila on Suomessa tavanomaista 1-2 astetta kylmempi. Atlantilta tulevat matalapaineet pääsevät kulkemaan Suomen yli, jolloin sää muuttuu sateisemmaksi.

– Viikon sademäärä on Suomessa ajankohdalle tavanomainen, paikoin jopa runsas, Rinne sanoo.

Syyskuun 19. ja 26. päivä alkavilla viikoilla kuukausiennusteen lämpötilapoikkeamien ja sademääräpoikkeamien kartoilla ei Suomen osalta enää näy paljoakaan signaaleja suuntaan eikä toiseen.

– Poikkeamista kertovat värit katoavat Suomen kartalta käytännössä kokonaan, mikä merkitsee, että kuukausiennusteen muodostavat osaennusteet ovat sään etenemisestä erimielisiä ja sää on huonosti ennustettavissa. Näyttää kuitenkin siltä, että Euroopassa yleisesti viikkojen keskilämpötilat painottuvat pikemmin ajankohtaan nähden lämpimään kuin kylmään säähän. Euroopan sateisiin ennuste ei ota enää voimakasta kantaa, Rinne toteaa.