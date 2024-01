Suomeen tulijoita majoitettiin hotelleihin itärajan lähellä – ”odottamaan hyökkäyksen jatkoa”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinosen mukaan nyt on tärkeintä, että itäraja pysyy kiinni, jotta maan turvallisuus voidaan taata.

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus päätti torstaina, että Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat pysyvät edelleen suljettuina. Valtioneuvoston 11.1.2024 tekemä uusi päätös pitää koko itärajan suljettuna nyt 11.2.2024 asti, mutta valmius tämänkin jälkeen jatkaa täyssulkua on. tarkoituksena on pysäyttää välineellistetty maahantulo.

– Itse sain joku aika sitten tietoa, että Venäjän puolella hotellihuoneita oli Venäjän viranomaisten toimesta varattu juuri tänne tammikuun puoliväliin saakka. Oli siis ilmeistä, että hybridioperaatiossa käytettäviä ihmisiä majoitettiin hotelleihin odottamaan hyökkäyksen jatkoa. Viranomaisarviot nyt näyttivät tukevan näitä samoja huolia, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Hän kehuu sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kommentteja perjantaina Ylen Aamu-tv:ssä:

– Rajansulkua päätettiin yksimielisesti jatkaa, kun viranomaistieto kertoi, että hybridihyökkäys olisi jatkunut välittömästi avaamisen jälkeen. Eilisen päätöksen jälkeen Rantanen totesi samaa, että ”viranomaisten kokoamien tietojen perusteella uhka Venäjän hybridivaikuttamisen uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on kuitenkin erittäin todennäköinen. Siksi on välttämätöntä jatkaa itärajan sulkua”, Heinonen siteeraa ministeriä.

Heinosen mukaan Venäjän hybridihyökkäyksen jatkuminen itärajalla aiheuttaa siis vakavan uhan kansalliselle turvallisuudelle sekä yleiselle järjestykselle Suomessa.

– Sisäministeriön eilisen tiedotuksen mukaan ”viranomaisten mukaan on selvää, että maahantulo on tapahtunut Venäjän viranomaisten tai muiden toimijoiden vaikutuksesta. Ilmiöön liittyy myös kansainvälistä rikollisuutta. Viranomaisten tietojen perusteella lähialueella on edelleen maahantulijoita odottamassa itärajan avaamista. Myös kiinnostus lähtömaista liikkeelle lähtöön on edelleen olemassa”.

Hallitus arvioi päätöksen sisältöä ja laajuutta säännöllisesti tilanteen kehittymisen perusteella yhteistyössä sisäministeriön ja muiden viranomaisten kanssa. Päätös kumotaan tai sitä muutetaan, jos se ei ole enää välttämätön kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle aiheutuvan vakavan uhan torjumiseksi.