Suomeen saapuu alkavalla viikolla syysmyrsky

Alkavan viikon säästä povataan aluksi poutaista, mutta loppuviikosta Suomeen rysähtää lännestä päin syysmyrsky, kertoo Foreca.

Alkuviikosta Suomen yllä oleva korkeapainealue vahvistuu. Päivälämpötilat pyörivät ennusteiden mukaan noin 10 celsiusasteessa tai hieman sen yläpuolella. Lämpötilat ovat suunnilleen samalla tasolla Lounais-Suomesta pohjoiseen Lappiin asti. Öisin esiintyy hallaa.

Viikon puoliväliin tultaessa sää jatkuu pitkälti poutaisena. Pohjois-Suomeen leviää kuitenkin kosteampaa ilmaa lounaasta, ja Perämeren alueella voi tulla tihkusadetta. Perjantaina Lapissa pilvisyys kasvaa ja pohjoisosassa tulee hieman sateita.

Viikonloppuna poutasäille jätetään kuitenkin hyvästit.

Lauantaina lännestä lähestyy matalapaine, ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu koko maassa. Sunnuntaiyönä ja sunnuntaina matalapaineen mukana saapuu Suomen runsaita sateita. Voimakkaimpia tuulia ennustetaan juuri sunnuntaiyölle.

– Pohjanlahdella tuuli voimistuu myrskylukemiin ja myös Länsi-Suomen sisämaassa esiintyy myrskypuuskia, Forecan tiedotteessa varoitetaan.

Myrsky on kuitenkin ohi verrattain nopeasti, ja sunnuntain edetessä sateet suurimmaksi osaksi väistyvät itään. Samalla tuulet heikkenevät ja sää muuttuu selkeämmäksi.