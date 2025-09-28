Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Poutasää väistyy viikon edetessä syysmyrskyn tieltä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Suomeen saapuu alkavalla viikolla syysmyrsky

  • Julkaistu 28.09.2025 | 17:09
  • Päivitetty 28.09.2025 | 17:09
  • Sää
Alkuviikko on poutainen, mutta viikonloppuna lännestä saapuu myräkkä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Alkavan viikon säästä povataan aluksi poutaista, mutta loppuviikosta Suomeen rysähtää lännestä päin syysmyrsky, kertoo Foreca.

Alkuviikosta Suomen yllä oleva korkeapainealue vahvistuu. Päivälämpötilat pyörivät ennusteiden mukaan noin 10 celsiusasteessa tai hieman sen yläpuolella. Lämpötilat ovat suunnilleen samalla tasolla Lounais-Suomesta pohjoiseen Lappiin asti. Öisin esiintyy hallaa.

Viikon puoliväliin tultaessa sää jatkuu pitkälti poutaisena. Pohjois-Suomeen leviää kuitenkin kosteampaa ilmaa lounaasta, ja Perämeren alueella voi tulla tihkusadetta. Perjantaina Lapissa pilvisyys kasvaa ja pohjoisosassa tulee hieman sateita.

Viikonloppuna poutasäille jätetään kuitenkin hyvästit.

Lauantaina lännestä lähestyy matalapaine, ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu koko maassa. Sunnuntaiyönä ja sunnuntaina matalapaineen mukana saapuu Suomen runsaita sateita. Voimakkaimpia tuulia ennustetaan juuri sunnuntaiyölle.

– Pohjanlahdella tuuli voimistuu myrskylukemiin ja myös Länsi-Suomen sisämaassa esiintyy myrskypuuskia, Forecan tiedotteessa varoitetaan.

Myrsky on kuitenkin ohi verrattain nopeasti, ja sunnuntain edetessä sateet suurimmaksi osaksi väistyvät itään. Samalla tuulet heikkenevät ja sää muuttuu selkeämmäksi.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)