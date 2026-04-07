”Suomeen kotipuolustusoikeus” – kansanedustaja ihmettelee perheenisän tuomiota

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahden mielestäSuomessa täytyy luoda kotipuolustusoikeus, joka määrittää selkeämmin uhrin oikeuksia turvaavat voimankäytön rajat tilanteissa, joissa kansalainen joutuu puolustamaan kotiaan ja perhettään.

Hän on jakanut Facebook-tilillään Iltalehden jutun, jonka mukaan perheenisä tuomittiin hätävarjelun liioitteluna tehdystä pahoinpitelystä lyötyään rautalapiolla pihalleen tunkeutunutta miestä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sammallahti sanoo olevansa ymmällään tuomiosta:

– Kuvittele tilanne: Lähdet perheinesi lähikaupalta, kun ulkopuolinen mies alkaa syytää teille solvauksia lastesi edessä, uhkailee ja provosoi. Pian kutsumaton häirikkö heiluttaa lapiota kotipihallasi ja uhkailee kauhistuneiden lastesi katsoessa ikkunasta, miten isälle/äidille käy. Tilanne päättyy, kun riistät häiriköltä lapion käsistä ja kopaiset pari kertaa, että ymmärtää painua omalle pihalleen mekastamaan. Palkinnoksi tästä kaikesta valtio antaa sinulle sakot, morjens.

Sammallahti pohtii, kenen mielestä aggressiivista uhkailijaa vastaan kotipihallaan puolustautunut henkilö on syyllistynyt ”hätävarjelun liioitteluun” tai oikeastaan mihinkään rikolliseen muutenkaan.

– En nimittäin ymmärrä yhtään.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Hänen mielestään koti on pyhä paikka ja ihmisen turvasatama tässä maailmassa.

– Ja sen turvasataman rauhan vaarantava hyökkääjä on tehnyt valinnan, joka antaa kotiaan puolustavalle oikeuden käyttää voimaa hyökkääjää vastaan. Se oikeus on meillä Suomessa valitettavan heikko, kuten uutisjutun esimerkki todistaa.

– Ja ei, en tarkoita mitään ”vapaat kädet ampua pölynimurikauppiaat” -tyylistä jenkkihössötystä. Mutta kyllä vastuun tilanteessa pitää lähtökohtaisesti olla toisen kotiin tunkeutuneella häiriköllä eikä perhettään puolustavalla kunnon ihmisellä.