Suomea vaivaa poikkeuksellinen tautiaalto – Yle: Rokote ei tehoa

Kuluvan talven influenssakausi on kestänyt poikkeuksellisen pitkään, HUS-yhtymän infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoo Ylelle. Hänen mukaansa influenssakausi kestää jo kahdeksatta viikkoa eikä loppua ole nähtävillä.

– Kausi alkoi jo ennen joulua ja odotettiin, että huippu olisi ollut vuodenvaihteen ympärillä, mutta edelleen jatketaan samoissa tapausmäärissä, Järvinen kommentoi Ylellä.

Osasyy pitkittyneeseen influenssakauteen on se, että rokotteet eivät ole toimineet halutulla tavalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan nyt kiertävä influenssavirus on muuttunut niin paljon, että influenssarokotteenkin saaneet voivat sairastua siihen.

Ylilääkärin mukaan ongelmia aiheuttaa se, että virus on aina noin puoli vuotta rokotteita edellä.

– Kun Maailman terveysjärjestö (WHO) kertoo meille, mitkä virukset pitäisi olla edustettuna rokotteessa, niin virus muuntautuu koko ajan. Niiden evoluutio on niin nopea, ja myös tässä tapauksessa virus on tavallaan väistänyt rokotteen antaman immuniteetin, Nohynek toteaa Ylelle.

Influenssan lisäksi Suomessa on tällä hetkellä liikkeellä muitakin tauteja, kuten norovirusta.