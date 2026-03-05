Suomalaisyhtiöt kehittivät takin, jossa on satelliittilaajakaista

Euroopan avaruusjärjestö ESAn tukemassa projektissa on onnistuttu yhdistämään vaatteeseen integroitu antenni kiertoradalla olevaan satelliittiin. Antennien integroiminen erilaisiin kankaisiin ja pintoihin on ollut pitkäaikainen haaste, koska niiden herkät komponentit ovat perinteisesti olleet vaikeita taittaa.

Suomalaisyritys Stealthcase on löytänyt edullisen ja skaalautuvan menetelmän antennipinnoitteen painamiseksi tekstiiliin sen johtavuutta heikentämättä. Toinen suomalaisyhtiö Halti suunnitteli takin, johon antenni integroitiin, ja teknologiaa testattiin todellisissa olosuhteissa kuuden tunnin vaelluksella Halti-tunturin huipulle ja takaisin.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Testaajat jakautuivat kahteen ryhmään: Halti-tunturi huipulle kiipeäviin ja alemmilla korkeuksilla pysyviin. Reitin varrella ensimmäinen ryhmä pysähtyi säännöllisin väliajoin testaamaan yhteyttä lähettämällä ja vastaanottamalla tekstiviestejä toiselle ryhmälle. He osoittivat puettavan antennin kaksisuuntaisen viestintäkyvyn suoralla yhteydellä yli 35 000 kilometrin päässä olevaan satelliittiin.

Oli merkittävää, että satelliittiyhteys pysyi vahvana jopa paikoissa, joissa maasto olisi voinut estää signaalin. Testausryhmä oli ennakoinut alueita, joilla antennien välittämä yhteys ei toimisi.

– Jopa matalalla sijaitsevassa lähtöpisteessä – syvällä tunturin varjossa – satelliittiyhteys toimi sujuvasti. Se oli hetki, jolloin jopa varovaisin suomalainen insinööri joutui hymyilemään ja sanomaan: ”Ei hassumpaa”, kertoi Stealthcasen perustaja Juha Lilja.

Tämä teknologia on esimerkki suomalaisyritysten innovatiivisesta avaruuden hyödyntämisestä, joka avaa avaruuden potentiaalin jokapäiväisessä elämässä. Se on toteutettu hankkeessa ”Wirelessly Connected Textile Antennas for Smart Clothing” (Langattomasti kytketyt tekstiiliantennit älyvaatteisiin), jota on rahoitettu ESA:n teollisen kilpailukyvyn ohjelmasta, joka on osa ESA:n edistyneen televiestintäjärjestelmien tutkimuksen (ARTES) ohjelmaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Vaatteiden, pelastuslauttojen ja muiden esineiden muuttaminen antenneiksi varmistaa, että voimme pitää ihmiset yhteydessä toisiinsa silloin, kun he sitä eniten tarvitsevat, sanoo Hoda Nematollahi, ESA:n antenni-insinööri.

Onnistunut testi on avannut tien luotettavalle viestinnälle hätätilanteissa ja syrjäisillä alueilla, joilla ei ole matkapuhelinverkkoa.