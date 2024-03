Suomalaisten kiinnostus politiikkaan on ennätyksellisen korkealla

Yhä useampi suomalainen (54 prosenttia) löytää puolueen, joka ajaa itselle tärkeitä asioita ja ennätysmäärä ilmaisee olevansa kiinnostunut politiikasta (71 prosenttia). Silti valtaosa suomalaisista (74 prosenttia) kokee politiikan yhteistyökyvyttömäksi riitelyksi, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tuoreesta arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomalaisten politiikkaa koskevat asenteet ovat muuttuneet viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Erityisesti politiikan ideologiattomuutta ja vaihtoehdottomuutta koskevissa väittämissä suomalaiset kokevat, että puolueiden välillä on taas eroja. Vuoden 2002 Arvo- ja asennetutkimuksessa peräti 68 prosenttia suomalaisista katsoi, että ”politiikka on yhdenmukaistunut liiaksi ja puolueiden erot ovat hämärtyneet”. Nyt tätä mieltä on enää 36 prosenttia suomalaisista.

– Keskeinen muutos suomalaisten politiikkanäkemyksissä koskee politiikan ideologista sisältöä. Puolueiden välillä on nykyään eroja, ja kansalaiset kokevat sen hyväksi kehitykseksi. Tässä näkemyksessä puoluekannan perusteella ei ole suuria eroja, toteaa EVA:n politiikka-analyysin kirjoittanut toimituspäällikkö Sami Metelinen tiedotteessa.

Vaihtoehdottomuuden väheneminen näkyy myös siinä, että yhä useampi suomalainen (54 prosenttia) löytää itselleen tärkeitä asioita ajavan puolueen. Vuonna 2002 itselleen tärkeitä asioita ajavan puolueen löysi vain 33 prosenttia suomalaisista.

Selkeä enemmistö suomalaisista (71 prosenttia) on kiinnostunut politiikasta ja seuraa sitä aktiivisesti. Kiinnostus politiikkaa kohtaan on kasvanut trendinomaisesti.

Lisääntyneestä kiinnostuksesta huolimatta suomalaisten kuva politiikasta on kyyninen. Kolme neljästä (74 prosenttia) suomalaisesta tuomitsee politiikan ”yhteistyökyvyttömäksi taktikoinniksi ja riitelyksi sekä kilpailijoiden kampittamiseksi”. 87 prosenttia arvioi, että asioiden yksinkertaistaminen, tahallinen vääristely ja suoranainen valehtelu politiikassa ovat yleistyneet.

– Näkemys politiikan riitaisuudesta kertoo kääntäen siitä, mitä suomalaiset kaikkein eniten toivoisivat politiikalta: asiakeskeisyyttä. Tähän huutoon eivät toistaiseksi puolueet ole kyenneet vastaamaan, Metelinen arvioi.

