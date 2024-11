Suomalaisten juomatottumuksissa tapahtui muutos

Suomalaisten juomatottumuksissa on nähtävillä selkeitä muutoksia, ilmenee S-ryhmän ruokakauppojen myyntidatasta. S-ryhmän ruokakauppoja ovat Prismat, S-marketit, Salet ja Alepat.

Selvimpänä muutoksena on havaittavissa alkoholittomien panimojuomien kuten oluiden ja siidereiden myynnin kasvaminen. Viidessä vuodessa näiden tuotteiden myynti on kasvanut 66 prosenttia. Samaan aikaan alkoholillisten juomien myynti on laskenut neljä prosenttia.

Kokonaiskuvassa olut on edelleen kauppojen ylivoimaisesti myydyin alkoholijuoma.

Myyntidatasta ilmenee myös muita kuluttamisen trendejä. Hinta, helppous ja yksilöllisyys ovat edelleen kuluttajatrendien kärjessä. Inflaation hellittäessäkin hinta on edelleen kuluttajilla päällimmäisenä mielessä, mutta nyt sen rinnalle alkaa nousta myös muita asioita. Esimerkiksi kuluttajatutkimuksissa vastuullisuuden merkitys on laskusuuntaisten vuosien jälkeen taas nousemassa valintakriteereiden listalle.

– Olemme iloisia siitä, että tutkimusten perusteella yhä useampi suomalainen pystyy jälleen pohtimaan ruokaostoksilla muutakin kuin hintaa. Monipuolinen ruokavalio on tärkeä asia ja haluamme osaltamme mahdollistaa asiakkaille erilaisia vaihtoehtoja esimerkiksi ympäristö, kotimaisuus tai vaikkapa tuoreet ravitsemissuositukset huomioiden. Yksilölliset tarpeet ja valinnat korostuvat yhä enemmän, pohtii S-ryhmän päivittäistavarakaupan myyntijohtaja Hans Backström tiedotteessa.

Ruokakaupan juomaosastot uudistuivat 10. kesäkuuta 2024, kun lakimuutos salli maksimissaan 8-prosenttisten käymisteitse valmistettujen alkoholijuomien myynnin ruokakaupoissa.

S-ryhmä toi tiedotteen mukaan myyntiin kattavan valikoiman uusia juomia, joista lähes 200 oli täysin uutena tuotekategoriana viinejä tai muita rypäletuotteita. Asiakkaat ovat löytäneet nämä hyvin ja jopa viidennes S-ryhmän asiakkaista on kokeillut uusia tuotteita – lähes puolet on myös palannut ostamaan niitä uudelleen.

– Myyntidatastamme näemme, että näiden tuotteiden ostotilanteissa ostoskorista löytyy samalla monipuolisesti ruoanlaittotuotteita. Korostuvia tuotteita ovat vihannekset, hedelmät ja juurekset, lihatuotteet, maitotaloustuotteet, leivät ja mausteaineet. Uuden valikoiman saatavuuden merkitys korostuu paikkakunnilla, joissa on vähemmän palveluita ja pitkä matka erikoisliikkeeseen, toteaa Backström.