Suomalaismepin Unkari-aloite saanut jo 120 tukijaa – Viktor Orbanilta vietävä äänioikeus

Europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.) kertoo viestipalvelu X:ssä keränneensä perjantai-iltapäivään mennessä 120 mepin nimet vetoomukseen, joka vaatii Unkarin äänioikeuden viemistä EU:n päätöksenteossa.

Sarvamaa totesi aiemmassa tiedotteessaan, että ”EU:n päätöksentekokoneisto on tällä hetkellä yksinkertaisesti jumissa Viktor Orbanin takia. Se saadaan toimimaan vain, jos Orbanilta viedään äänioikeus. Samalla osoitamme, että EU:ssa ei hyväksytä minkäänlaista kiristystä”.

EU:sta tehdyn sopimuksen 7. artiklan nojalla Unkari voitaisiin sulkea ulos EU:n päätöksenteosta. Artiklan käyttöönotto vaatii kuitenkin EU:n jäsenmaiden yksimielisyyttä.

Sarvamaan mukaan kaikki jäsenmaat eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta, minkä vuoksi Euroopan parlamentin on hänen mielestään tehtävä aloite Unkarin äänioikeuden viemiseksi.

Muodollisesti prosessi Unkarin äänioikeuden viemiseksi on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa Euroopan parlamentti pyytää komissiota tai jäsenmaita tekemään ehdotuksen, jossa todetaan Unkarissa olevat laajat ja juurtuneet ongelmat, jotka olisivat ristiriidassa EU:n arvojen kanssa.

Kuitenkin ongelmien toteamisesta pitää vielä erikseen äänestää yksimielisesti muiden jäsenmaiden kesken. Myös Euroopan parlamentin on annettava hyväksyntänsä.

Kun laajat ja juurtuneet ongelmat on todettu, voivat jäsenmaat prosessin toisessa vaiheessa äänestää Unkarin äänioikeuden pidättämisestä. Tämä päätös tehtäisiin puolestaan määräenemmistöllä.

Signatures collected! We are one step closer to withdraw Orban’s voting rights.

The feedback was strong, thanks to everyone who has supported this historical petition. I gathered 120 names across party lines and from several Member States. 1/3 https://t.co/vjFyFk46zf

