Suomalaisjärjestö etsii korvauksien saajia: Mukana Nelson Mandela

Tekijänoikeusjärjestö Sanasto kerää keskitetysti tiettyjä tekijänoikeuskorvauksia kirjallisuuden tekijöille. Se etsii nyt julkisella listalla tekijöitä ja kääntäjiä, joille on kertynyt tekijänoikeuskorvauksia vähintään 10 euroa ja joita ei ole muutoin tavoitettu. Lista on siis julkaistu, jotta kertyneet korvaukset saataisiin maksettua asianmukaisesti.

Tiedot on kerätty Sanaston saamista käyttöraporteista. Korvaukset ovat kertyneet vuoden 2023 loppuun mennessä.

Listalla ovat muiden muassa Gabriel Garcia Marquez, jolle on kertynyt tekijänoikeuskorvausta teoksesta Ihmisen ääni ja Nelson Mandela, jolle on kertynyt korvausta teoksesta Nelson Mandela – A Force For Freedom.

Kolumbialainen toimittaja-kirjailija Garcia Marquez julkaisi pääteoksensa Sadan vuoden yksinäisyys vuonna 1967. Hän sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon vuonna 1982 ja kuoli vuonna 2014.

Etelä-Afrikan entinen presidentti Mandela vietti useita vuosia vankilassa vastustettuaan mustien ja valkoisten rotuerottelua. Vankilasta vapauduttuaan hän voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1993 ja nousi Etelä-Afrikan presidentiksi vuonna 1994. Hän kuoli 95-vuotiaana vuonna 2013.

Listalla ovat myös vuonna 1977 kuollut venäläis-yhdysvaltalainen Vladimir Nabokov, joka muistetaan kohukirjastaan Lolita, vuonna 2021 kuollut virolainen runoilija-filosofi Jaan Kaplinski ja legendaarinen amerikkalaiskirjailija Henry Miller, joka kuoli vuonna 1980.

Suuri osa listatuista korvauksen saajista on kuitenkin suomalaisia. Tekijänoikeuskorvausta on kertynyt esimerkiksi kirjoittajalle nimeltä T. Vilkuna teoksesta nimeltä Raamattutuntikirja. Kansalliskirjaston tietokannan mukaan Raamattutuntikirja on ilmestynyt vuonna 1932 ja sen tekijä, diakoni Tuomas Vilkuna, on kuollut vuonna 1941. Myös vuonna 1934 kuollut Joel Lehtonen on yhä kerryttänyt tekijänoikeuskorvausta vuosina 1919-1920 ilmestyneellä pääteoksellaan Putkinotko.

Edesmenneiden tekijänoikeuskorvauksien osalta Sanasto etsiskelee tekijänoikeuksien nykyistä haltijaa. Sellainen voi olla esimerkiksi perikunnan edustaja.

Koko listaan voit tutustua tästä.