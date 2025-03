Suomalaisissa rynnäkkökivääreissä havaittu häiriöitä

Ruotsin puolustusvoimille on hankittu suomalaisen Sakon valmistamia AK 24 -rynnäkkökiväärejä. Niitä on annettu tästä vuodesta alkaen varusmiesten palveluskäyttöön, mutta aseet ovat tällä hetkellä ampumakiellossa. Asiasta kertoo Dagens Nyheter.

– Varusmieskoulutuksessa muutamassa aseessa on ilmennyt toimintahäiriö. Jostain syystä laukauksen välillä on ollut noin sekunnin viive siitä, kun liipaisinta painetaan. Tutkinnan valmistumiseen asti AK 24 -aseille on annettu ampumakielto, kertoo Ruotsin puolustusvoimien operatiivisen johdon vanhempi neuvonantaja Philip Simon DN:lle.

Aseen laukauksen viivästyminen voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Ruotsin puolustusvoimien materiaalilaitos ja asevalmistaja Sako tutkivat parhaillaan, mitä on tapahtunut. AK 24 -rynnäkkökiväärin arvioidaan olevan jälleen käytössä viimeistään elokuuhun mennessä.