Suomalaiset vaativat Moskovaa vastuuseen sotarikoksista ja korvauksia jälleenrakennukseen

Suomalaisten selvä enemmistö hyväksyy tulitauon tai rauhan Ukrainaan vain, mikäli se sisältää lännen turvatakuut ja syylliset asetetaan vastuuseen sotarikoksistaan, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunta EVAn tuoreesta Arvo- ja asennetutkimuksesta.

Suomalaiset eivät hyväksy Ukrainan ja Venäjän välistä tulitaukoa tai rauhaa, joka olisi Ukrainalle epäoikeudenmukainen.

Valtaenemmistö suomalaisista (88 %) näkee joko välttämättömänä tai tarpeellisena, että sotarikolliset saatetaan oikeuden eteen ja 82 prosenttia vaatii Venäjältä jälleenrakennuskorvauksia.

Kahdeksan kymmenestä (79 %) pitää lännen turvatakuita Ukrainalle vähintään tarpeellisina. Etenkin turvatakuita välttämättöminä pitävien osuus on noussut selvästi syksystä 2023.

Enemmistö suomalaisista torjuu myös Ukrainan alueiden luovuttamisen. Vastaajista 71 prosenttia vaatii Venäjän vetäytyvän kevään 2022 jälkeen valtaamiltaan alueilta ja 64 prosenttia pitää tärkeänä, että Ukraina saa takaisin koko alueensa Krimin niemimaa mukaan lukien.

Samalla 56 prosenttia arvioi, että rauhan saavuttaminen edellyttää jonkinlaista joustoa myös Ukrainalta, mutta vain 16 prosenttia sanoo joustojen olevan välttämättömiä.

Tuki Ukrainan länsi-integraatiolle on vahvaa. Ukrainaa kannattaa Nato-jäseneksi 56 prosenttia ja EU-jäseneksi 61 prosenttia suomalaisista. Molempien jäsenyyksien kannatus on kasvanut.

– Suomalaiset pitävät kiinni oikeudenmukaisesta rauhasta: vastuu sotarikoksista, Venäjän jälleenrakennuskorvaukset ja vedenpitävät turvatakuut läntisestä turvallisuusarkkitehtuurista ovat asioita, joista ei tingitä, sanoo tulosanalyysin kirjoittanut EVAn viestintäpäällikkö Mikko Laakso.

Suomalaiset antavat myös hyvän arvosanan omalle poliittiselle johdolleen, sillä 68 prosenttia on tyytyväisiä Suomen Ukraina-linjaan ja 63 prosenttia pitää annettua tukea riittävänä.

Tulokset perustuvat 2 070 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 12.-24.3.2025. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostettu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan.