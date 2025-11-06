Suomalaiset tuomitsevat veronkierron

Verohallinto on kartoittanut suomalaisten asenteita veroihin ja Verohallintoon vuodesta 2013 lähtien. Uusin tutkimus tehtiin syys-lokakuussa.

Tulokset osoittavat, että suomalaisten suhtautuminen veroihin on pysynyt ennallaan. Vastaajista 93 prosentin mielestä verojen maksaminen on tärkeä kansalaisvelvollisuus. Vastaajista 89 prosenttia kokee, että verojen maksaminen on tärkeää hyvinvointivaltion rahoittamiseksi.

Tulokset ovat jopa iloinen yllätys, sanoo palvelupäällikkö Janne Myyry

Verohallinnosta.

– Vaikka maailma ympärillä on melkoisessa myllerryksessä ja julkisessa keskustelussa verotuksesta puhutaan usein kriittisesti, suomalaisten veromyönteisyys pysyy korkealla tasolla vuosi toisensa jälkeen. Muutaman viime vuoden aikana verotusta koskevat asenteet ovat hieman tiukentuneet, mutta muutokset ovat vähäisiä. Verojen keräämisellä ja maksamisella on suomalaisessa yhteiskunnassa laaja hyväksyntä.

Tutkimus osoittaa myös, että valtaosa (85 prosenttia) suomalaista tuomitsee veronkierron kaikissa tilanteissa.

Vastaajista 81 prosenttia kokee, että Verohallintoon voi luottaa, ja 79 prosenttia oli sitä mieltä, että Verohallinto kannustaa ihmisiä toimimaan oikein. Vastaajista 86 prosenttia sanoo voivansa luottaa siihen, että verotuspäätökset ovat oikein, ja 66 prosentin mielestä Verohallinnon toiminta ja päätöksenteko on avointa.