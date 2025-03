Suomalaiset estivät yli 600000 puhelinnumeroa

Suomalaiset ovat ahkeria estämään numeroita, joihin he eivät halua vastata. Asia ilmenee Fonecta Callerin keräämästä aineistosta. Sovelluksen käyttäjät ovat estäneet vuoden aikana numeroita yli 600 000 kertaa.

Puhelut tietyistä numeroista voi estää sovelluksen maksullisen ominaisuuden kautta, jolla voi luoda myös valmiita estolistoja. Estolistoilla voi estää esimerkiksi kaikki tuntemattomat numerot eli numerot, joilla ei ole nimitietoja.

Numeroiden estäminen ei kuitenkaan edellytä sovelluksen tai sen maksullisen version tilaamista, sillä häiritsevät numerot voi lisätä estolistalle myös puhelimen omista asetuksista.

Kun estolistalle päädytään, sovelluksen keräämien tietojen perusteella siellä todennäköisesti myös pysytään. Esto on poistettu vuoden aikana ainoastaan 1570 kertaa.

– Tiesimme jo, että kaksi kolmasosaa suomalaisista jättää vastaamatta tuntemattomiin numeroihin, mutta sovelluksemme datan perusteella näitä numeroita myös estetään aktiivisesti. On hämmästyttävää, miten yritykset ja palvelut eivät huolehdi siitä, että heidän tärkeän numeronsa takaa löytyy soittajan nimi. Jos minä soittaisin työkseni asiakkaille, kiinnittäisin tähän huomiota viimeistään nyt, toteaa Fonecta Callerin liiketoiminnan johtaja Toni Wistbacka tiedotteessa.

Sovelluksen tarjoamista valmiista estolistoista suosituin on listaus, joka estää numerot haluamistaan maista. Toiseksi suosituinta on estää kaikki salaiset numerot. Myös tuntemattomien numeroiden estäminen on yleistä. Osa käyttäjistä on ottanut käyttöön myös asetuksen, joka estää kaikki sellaiset numerot, joita ei ole tallennettu omiin yhteystietoihin.