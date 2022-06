Suomalaiset eivät usko käteisen katoamiseen

Suomalaisista 64 prosenttia ajattelee digitalisaation tehneen suomalaisesta yhteiskunnasta haavoittuvan, kun käteisen käyttö on vähentynyt maassamme selvästi.

Suomalaiset eivät usko, että käteinen raha katoaa täysin lähitulevaisuudessa, sillä näin uskoo vain 33 prosenttia suomalaisista.

Esimerkiksi ulkomaanmatkailu lisää suomalaisten käteisen käyttöä. Tulokset käyvät ilmi Nosto-käteisautomaattien toukokuussa IRO Researchilla teettämästä valtakunnallisesta tutkimuksesta.

Pankkien asenne selittää suomalaisten mielestä suurelta osalta käteisen rahan merkityksen vähenemisen. Suomalaisista 66 prosenttia ajattelee pankkien suhtautuvan kielteisesti käteiseen rahaan, mikä on osaltaan vähentänyt käteisen merkitystä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ulkomaille matkustaessaan 63 prosenttia suomalaisista käyttää enemmän käteistä rahaa kuin normaalissa arjessa.

Monissa suomalaisten suosimissa lomakohteissa ei edelleenkään pärjää ilman käteistä rahaa. Esimerkiksi Espanjassa käteisen osuus maksutapahtumissa oli Euroopan keskuspankkien teettämän SPACE-tutkimuksen mukaan vuonna 2019 83 prosenttia ja Kreikassa 80 prosenttia.

– Onko suomalaista maksuliikennettä kehitetty liiaksi pankkien toiveiden mukaiseksi? Tämä on kysymys, johon suomalaisessa yhteiskunnassa on nyt herätty. Monissa Euroopan maissa ei edelleenkään pärjää ilman käteistä rahaa. Ukrainan sota ja uhkaava maailmantilanne on herättänyt suomalaisetkin pohtimaan käteisen välttämättömyyttä yhtenä vaihtoehtoisena maksuvälineenä, Nosto-käteisautomaattien maajohtaja Risto Lepo kertoo tiedotteessa.

Suomi on digitalisoinut maksuliikennettään Euroopan maista etujoukoissa. Käteisen rahan osuus Suomen maksuliikenteestä on nykyisin noin 12 prosenttia. Tutkimuksen mukaan 65 prosenttia suomalaisista kokee käteisen rahan käytön muuttuneen hankalammaksi viimeisten vuosien aikana.

– Suomalaisilla on eräänlainen peiliin katsomisen paikka siinä, olemmeko luopuneet käteisen rahan käytöstä liian vauhdikkaasti ilman perusteellista riskianalyysiä. Kysehän ei ole siitä, että haluaisimme hidastuttaa digitalisaatiota ja siirtyä takaisin käteiseen rahaan. Kyse on siitä, ettei maailma ole vielä valmis luopumaan käteisestä rahasta ja siksi se on säilytettävä yhtenä maksuvälineenä muiden rinnalla, Lepo sanoo.

IRO Researchin toteuttama tutkimus tehtiin toukokuun 2022 aikana ja siihen vastasi yhteensä tuhat suomalaista.