Suomalainen Pasi-vaunu videolla liekeissä Ukrainassa

Ukrainan sotaa seuraavilla sosiaalisen median tileillä on tänään kiertänyt video (alla), jolla kerrotaan näkyvän venäläismiehittäjien tuhoama Sisu XA-185-panssariajoneuvo.

Vaunusta nousee liekkejä Itä-Ukrainan Donetskin alueella väitetysti kuvatulla videolla. Se on julkaistu esimerkiksi suositulla Ukraine Weapons Tracker -tilillä Twitterissä.

Suomi on lahjoittanut Ukrainalle XA-180- ja XA-185-vaunuja. Ne tunnetaan myös Panssari-Sisuina eli tuttavallisemmin Paseina.

Aiemmin rintamalta on tullut julki video taistelussa tuhoutuvasta Pasista. Hiljattain venäläisillä some-tileillä jaettiin kuvaa, jossa venäläinen sotilas poseerasi miehittäjän haltuun jääneen suomalaisen Pasin vieressä.

#Ukraine: A Ukrainian Sisu XA-185 amphibious armoured personnel carrier, donated by Finland, was destroyed by the Russian forces in #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/ELjBQm1Rf2

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) December 28, 2022