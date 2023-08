”Suomalainen maaperä on vaikuttamiselle kovin routaista”

Kansanedustaja Jarno Limnéll (kok.) kehottaa varautumaan informaatiovaikuttamiseen ja epävakaisiin turvallisuusolosuhteisiin Suomessa ja sen lähiympäristössä. Limnéllin mukaan Venäjän vaikuttamisyritysten voi odottaa kiihtyvän, mutta katsoo kuitenkin Suomen tulevan pärjäämään hyvin.

Limnéll painottaa, että turvallisuusympäristö on tällä hetkellä epävakaa ja eikä Suomi ole ainoa, johon uhkia kohdistuu.

– Ruotsi nosti tällä viikolla terrorismin uhkatasoaan. Taustalla on koraaninpolttotapausten myötä heikentyneet suhteet muslimimaissa, mutta kokonaisarviossa todetaan myös vieraiden valtioiden halu hyväksikäyttää maan sisäistä vastakkainasettelua, Limnéll kirjoittaa Uuden Suomen blogissa.

Myös Suomessa tulisi varautua Limnéllin mukaan mahdolliseen vaikuttamiseen, jossa taustalla on pyrkimys luoda vastakkainasettelua.

– Venäjä iskee mielellään kiilaa uuden Nato-maan kansalaisten väliin, ja tätä on Suomessakin odotettavissa nyt kun presidentinvaalikampanjat kunnolla käynnistyvät syksyn mittaan. Viimeaikaiset Venäjän väitteet Supon vakoilijoista ovat osa pitkää informaatiovaikuttamisen jatkumoa, Limnéll sanoo.

Limnéll katsoo, että vaikka Venäjällä ei ole juuri nyt resursseja toiseen laajamittaiseen sotaan, se todennäköisesti jatkaa kepillä jään kokeilemista aiheuttaen erilaisia konflikteja Euroopassa.

– Informaatiovaikuttaminen todennäköisesti voimistuu Suomessakin. Venäjä haluaa siirtää huomiota heikosta sotamenestyksestään muiden maiden sisäisiin kiistoihin ja siten kärjistää keskusteluilmapiiriämme. Onneksemme suomalainen maaperä on venäläiselle vaikuttamiselle kovin routaista.

Limnéll muistuttaa, että ennemmin tai myöhemmin Ukrainan sota päättyy ja valta vaihtuu Venäjällä. Nämä väistämättömät realiteetit tulisi myös ottaa huomioon uhkia tarkasteltaessa.

– On epätodennäköistä, että Venäjä vallanvaihdon myötä lopettaisi imperialistisia pyrkimyksiään. Tällä vuosituhannella Venäjä on sotinut tai miehittänyt Ukrainan lisäksi muun muassa Georgiassa, Moldovassa ja Tšetšeniassa. Venäjä on tänä päivänäkin sodan osapuoli kolmella mantereella.

– Putinin seuraaja saattaa hyvinkin olla vielä Putiniakin nationalistisempi ja pyrkiä “palauttamaan” Venäjää vanhaan loistoonsa, ensisijaisesti naapurimaidensa suvereniteettia loukaten, Limnéll sanoo.

Limnéllin mukaan uhkien ja turvattomuuden ohella tulee kuitenkin puhua myös turvallisuudesta ja katsoo Suomen tulevan kaikesta huolimatta pärjäämään hyvin.

– On hyvä muistaa, että Suomi on turvallinen maa. Meillä on poikkeuksellisen vahva tahto puolustaa maatamme, puolustuskyvystämme on pidetty erittäin hyvää huolta, olemme puolustusliiton jäsen ja olen varma, että kriisinsietokykyä meiltä löytyy erilaisen hybridivaikuttavamisen varalle.