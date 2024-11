Suomalainen kateissa turisteja kuljettaneen jahdin upottua

Punaisella merellä varhain aamulla uponneesta, turisteja kuljettaneesta jahdista on pelastettu 28 ihmistä ja 17 on kateissa. BBC:n mukaan kadoksissa olevien joukossa on eri maiden kansalaisia Yhdysvalloista, Kiinasta, useista Euroopan maista ja myös Suomesta.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner vahvistaa Helsingin Sanomille, että yksi suomalainen matkailija on kadonnut Punaisellamerellä Egyptin edustalla turistijahdin kaaduttua. Matkailijan henkilöllisyys on ulkoministeriön tiedossa. Ministeriön tietojen mukaan jahdilla ei olisi ollut muita suomalaisia.

BBC:n mukaan 44 metriä pitkä ja vuonna 2022 valmistunut vene lähti Egyptin Marsa Alamin satamasta lauantaina kyydissään 31 turistia ja 14 miehistön jäsentä. Sukellusmatkan tarkoitus oli kestää tämän viikon perjantaihin.

Hätäkutsun vene lähetti varhain maanantaiaamuna, ja pelastusviranomaiset, mukaan lukien Egyptin merivoimien alus, olivat nopeasti paikalla.