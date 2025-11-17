Suomalainen extreme-urheilija kadonnut Italiassa

Suomalainen basehyppääjä on kadonnut Italian Dolomiiteilla. Katoaminen tapahtui Taibon Agordinon kunnassa, Bellunon maakunnassa Veneton alueella. 35-vuotiaan miehen tuttava teki katoamisilmoituksen, kun ei ollut saanut mieheen yhteyttä perjantai-illan jälkeen. Miehen puhelinta on Italian yleisradioyhtiö Rain mukaan käytetty viimeksi lauantaina aamulla.
Kadonnutta on etsitty sunnuntai-illasta alkaen, ja hänen autonsa on löytynyt Capanna Triestesta. Pelastajat ovat tutkineet kaikki alueen leirintäpaikat, toistaiseksi tuloksetta. Etsinnät keskittyvät nyt liitopukuhyppääjien eniten suosimille alueille. Alppien pelastusryhmän lisäksi etsintöihin osallistuvat palokunta sekä tullin joukkoja.
Alueen sää on etsintöjen kannalta erittäin vaikea. Sateet ja lumi vaikeuttavat etsintöjä ja ovat tehneet esimerkiksi helikoptereiden lentämisen mahdottomaksi.
Basehypyllä tarkoitetaan esimerkiksi korkeasta rakennuksesta tai kallionkielekkeeltä tehtävää hyppyä. Niissä käytetään turvalliseen laskeutumiseen tavallisesti laskuvarjoa tai liitopukua.
Asiasta kertoo esimerkiksi myös Il Giornale Di Vicenza. Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Iltalehti.