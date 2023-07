Suojatien vaaratilanne poliisin videolla – ”jalankulkija onneksi valppaana”

Helsingin liikennevalvontatoiminnon johtajan, ylikomisario Dennis Pastersteinin Twitteriin jakama video näyttää vaaratilanteen Helsingin Ruoholahdessa.

Jalkakäytävää lähimmällä kaistalla ajava auto pysähtyy päästämään jalankulkijan suojatien yli. Keskimmäisellä kaistalla ajava auto ei kuitenkaan pysähdy ja se on vähällä törmätä suojatien kävelijään.

Törmäyksen ehkäisee kävelijän varovainen toiminta.

– Jalankulkija onneksi valppaana. Tällä kertaa selvittiin säikähdyksellä, Pasterstein toteaa.

Tieliikennelaissa todetaan, että jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku. Jos ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa ajoneuvolla pysäyttämättä, ellei ohittajan ja ohitettavan väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

Kuljettaja menetti ajo-oikeutensa epäiltynä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.