Sumunharmaa sää puki Suomen halloweenia

Loppuviikon sää on pitkälti harmaata, paikoin sumuista ja ajoittain sateistakin. Sumuisen harmaa sää sopii tunnelmaltaan loistavasti halloweeniin, jota vietetään maailmalla tänään perjantaina, mutta Suomessa osin myös viikonlopun mittaan.

Forecan mukaan lauantaina säässä on “välipäivä” eli sää on varsin mitäänsanomaton. Matalapaine ja siihen liittyvät sateet ovat jo väistyneet, mutta pilvikatto Suomen yllä pitää pintansa. Seuraavat sateet ja uuden matalapaineen vaikutus alkavat levittäytyä Suomeen vasta sunnuntaina. Suuressa osassa maata lämpötilat pysyvät plussalla, mutta Pohjois-Lapissa lämpötila keikkuvat nollan molemmin puolin.

Halloweenia vietetään maailmalla yleisesti perjantaina, Suomessa halloween- aiheisia juhlia pidetään sekä perjantaina että myös viikonloppuna. Suomen sumuinen ja harmaan sateinen sää sopii halloweeniin tunnelmaltaan mainiosti. Tänään ovelta ovelle asuissa kiertäville lapsille sadetta kestävät asut, sadevaatteet tai sateenvarjot ovat suuressa osassa Suomea hyödyksi.

Sateet väistyvät suuresta osasta Suomea lauantain vastaiseen yöhön mennessä, ja itäisestäkin Suomesta yön aikana. Sateiden jälkeen maa on kuitenkin märkä, ja sumuja esiintyy monin paikoin. Yölämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 2–5 astetta, ja pohjoisessa enimmäkseen -2…+3 astetta. Käsivarren Lapissa pakkasta voi olla paikallisesti jopa yli 5 astetta.

Lauantain päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4–7 astetta ja pohjoisessa 1–4 astetta, tosin Pohjois-Lapissa päivälämpötila on -3…+2 astetta. Sunnuntain vastaisena yönä lämpötila pysyy enimmäkseen plussalla Käsivarren Lappia lukuun ottamatta koko maassa.