Sukupuoli pohjautuu biologiaan – tämä oli oikeuden päätöksen taustalla

Iso-Britannian korkein oikeus linjasi tällä viikolla, että sukupuolia on kaksi ja sukupuoli perustuu biologiaan. Päätöksen taustalla on skotlantilainen For Women Scotland -liike (FWS), joka haastoi Skotlannin hallituksen oikeuteen. Aiheesta kertoo The Times -lehti

Liikkeen perustajat, skotlantilaiset Marion Calder, Susan Smith ja Trina Budge, tapasivat toisensa vuonna 2018 isobritannialaisella vanhemmuutta käsittelevällä Mumsnet-keskustelufoorumilla. He kertovat huolestuneensa transoikeuksien ajamisesta tavalla, joka heidän mukaansa uhkasi naisten yksityisyyttä, turvallisuutta ja tiloja.

Naisten mukaan yksilön omaa identiteettiä korostava lainsäädäntö uhkasi naisille varattuja kiintiöitä hallituselimissä. Naiseksi identifioituvat miehet saattoivat täyttää naisten paikat ja muodollisesti kiintiöt toteutuisivat, vaikka kaikki jäsenet olisivat biologisesti miehiä, he huomauttavat.

Calder, Smith ja Budge alkoivat järjestää tapahtumia, joissa keskusteltiin lainsäädännön vaikutuksista. Lisäksi liike alkoi tavata skotlantilaisia parlamentaarikkoja. Vuonna 2022 FWS haastoi Skotlannin hallituksen oikeuteen, kun hallitus hyväksyi lakimuutoksen, joka mahdollisti sukupuolen tunnustamisen henkilön oman ilmoituksen perusteella.

Vuonna 2024 järjestö sai luvan valittaa asiasta korkeimpaan oikeuteen, ja keskiviikkona oikeus teki historiallisen päätöksen, todeten, että sukupuolilainmuutos ei ole linjassa olemassa olevan lainsäädännön kanssa.

Tämän viikon korkeimman oikeuden ratkaisu määritteli, että naiseus tarkoittaa aikuista biologista naista, kuten tasa-arvolaki sen sanoo – ei ketä tahansa, joka identifioituu naiseksi. Calder, Smith ja Budge ovat nyt tehneet sukupuolikritiikistä laillisesti tunnustetun näkökannan ja muuttaneet koko Britannian sukupuolikeskustelun suuntaa.

Naiset kertovat, että heitä on syytetty muun muassa transvihasta. Järjestön on väitetty saaneen rahoitusta yhdysvaltalaiselta äärioikeistolta. Lisäksi perustajajäsenet kertovat saaneensa paljon vihaviestejä. Heidän läheisensä ovat olleet huolissaan naisten turvallisuudesta.

Calder, Smith ja Budge kiistävät väitteet ja sanovat jatkavansa naisten oikeuksien puolesta taistelemista.

– Niin kauan, kuin et nöyrry, he eivät voi tehdä mitään, Calder kommentoi liikkeen vastustajien toimintaa.