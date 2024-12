”Suhtaudumme vakavasti” – Kaapeli rikki kahdesta kohtaa

Suomen ja Ruotsin välinen datakaapeli on katkennut. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan poliisi epäilee asiassa rikosta.

Tämänhetkisten tietojen perusteella tietoliikennekaapeli olisi katkennut maanantain ja tiistain välisenä yönä maa-alueella Suomessa.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan myös Suomen viranomaiset tutkivat asiaa.

– Viranomaiset selvittävät asiaa yhdessä yrityksen kanssa. Suhtaudumme tilanteeseen vakavasti, Lulu Ranne kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Dagens Nyheter -lehden mukaan kyseessä on Global Connect -yhtiön valokuitukaapeli. Sen vaurioituminen on aiheuttanut laajan häiriön. Yhtiön häiriötiedotteen mukaan kaapeli olisi rikkoutunut kahdessa eri kohdassa. Korjaustyöt on jo aloitettu.

Toinen vaurio on Espoossa ja toinen Vihdissä.

– On liian aikaista sanoa, mikä aiheutti ongelman. Huomiomme kohdistuu nyt palveluiden toimintakunnon palauttamiseen, Global Connectin viestintäpäällikkö Niclas Bergervik sanoo Hufvudstadsbladetille.