Startup-sijoittaja tilittää: Eurooppa jää Kiinan ja Yhdysvaltojen jalkoihin

Euroopan on uusittava startup-lainsäädäntöään, koska se jää Kiinan ja Yhdysvaltojen jalkoihin. Näin voisi tiivistää startup-sijoittaja Reima Linnanvirran ajatukset Euroopan huolestuttavasta teknologiakehityksestä hänen Talouselämässä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

Peliyhtiö Supercellin toimitusjohtaja ja yksi perustajista Ilkka Paananen kertoi viime viikolla uudesta EU Inc. -aloitteesta, jonka myötä EU vapauttaisi teknologia-alan kasvuyritykset jäsenmaiden kansallisista säädöksistä uuden, yhteisen lainsäädännön alle. Linnanvirta on aloitteesta innoissaan.

– EU Inc. -uudistus on Euroopalle elämän ja kuoleman kysymys. Ilman sitä jäämme jälkeen USA:n ja Kiinan kehityksestä innovaatioissa ja teknologiassa – monilla mittareilla katsottuna me olemme jo jäljessä kehityksessä. Vähäiset investoinnit teknologian kehitykseen aiheuttavat uhkakuvia, joista puhuttiin jo 2023, Linnanvirta kirjoittaa.

Hän huomauttaa, että tekoälyn kehitys on suurentanut kuilua Euroopan ja Kiinan sekä Yhdysvaltojen välillä entisestään. Projekti koko EU:n kattavalle teknologiasääntelylle on erittäin haastava, koska monet asiat kuten esimerkiksi verotus, maahanmuuton sääntely ja työlainsäädäntö kuuluvat jäsenvaltioiden päätäntävaltaan.