Spoofing on vaarallista – lentoja haittaava gps-häirintä lisääntynyt

Venäjän aloittama sota Ukrainassa häiritsee siviililentoliikennettä ja satelliitteja. Massiivisen satelliittiohjattujen droonien, täsmäohjusten ja -pommien käytön takia elektroninen sodankäynti eli elso on ollut erityisen raivokasta Ukrainassa. Nyt häiriöitä on alettu havaita myös Lähi-idässä, jossa Israel käy sotaa terroristijärjestö Hamasia vastaan, ja Israel on myös antanut häirinnästä varoituksia siviililiikenteelle.

Lisäksi häiriöitä on havaittu kaukanakin aktiivisilta sota-alueilta.

Elson takia siviililiikenteen lentäjät ovat havainneet koneidensa gps-järjestelmien lisääntyviä toimintahäiriöitä kymmenien tai jopa satojen kilometrien päässä sota-alueilta. Sen lisäksi, että gps-satelliittien signaali katoaa kokonaan, havaitaan yhä enemmän väärää sijaintia näyttäviä valesignaaleja, joilla sotilaskäytössä pyritään johtamaan vihollista tai sen laukaisemia aseita harhaan. Tästä huijaavasta sodankäyntitavasta käytetään nimeä spoofing.

Toistaiseksi häirintätapaukset eivät ole johtaneet vakaviin ongelmiin, koska suurilla liikennekoneilla on vähintään kuusi vaihtoehtoista navigointijärjestelmää, mutta pienet liikelentokoneet ovat alttiimpia spoofingille. Häirintähyökkäysten seurauksina koneiden järjestelmät antavat ohjaamomiehistölle vääriä sijaintitietoja tai paikkaansa pitämättömiä varoituksia. Pahimmillaan kone voi ajautua pois reitiltään.

Airbusin koneissa havaittiin viime vuonna 50 000 gps-häirintätapausta, joka oli neljä kertaa enemmän kuin edellisvuonna. Häiriöitä havaittiin jopa 300 kilometrin päässä sota-alueilta, eniten reiteillä, jotka kulkevat Mustallamerellä Turkista Azerbaidžaniin, Välimerellä Kyprokselta Libyaan, Itämerellä Puolan ja Latvian alueilla sekä Suomen ja Norjan Lapissa.

Häirintähyökkäykset ovat paljastaneet olennaisen vian lentokoneiden avioniikassa, joka perustuu oletukselle gps-signaalin luotettavuudesta. Viimeaikaisten tapahtumien pitäisikin herättää valmistajat suojaamaan elektroniikkaa häirinnältä tai muokkaamaan sitä sellaiseksi, että se tunnistaisi väärät signaalit.