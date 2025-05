Spin-off-yrityksissä työpaikkojen ja investointien määrä nopeassa kasvussa

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Suomen startup-yhteisö ovat julkaisseet yhteisen analyysinsä VTT:ltä lähtöisin olevien startup-yritysten taloudellisista vaikutuksista.

Selvityksen mukaan pitkäjänteinen tutkimustyö on muuttunut uusiksi teknologiayrityksiksi, jotka houkuttelevat yksityisiä pääomasijoituksia, luovat työpaikkoja ja lisäävät yksityisiä investointeja tutkimus- ja kehitystoimintaan.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Analyysin mukaan VTT:ltä on irtautunut yli 60 spin-off-yritystä, ja ne ovat keränneet yhteensä yli 1,2 miljardia euroa rahoitusta – valtaosa yksityiseltä sektorilta. Niiden yhteenlaskettu työntekijämäärä on kasvanut alle kymmenestä lähes 900 henkilöön.

Viime vuosina Suomeen on syntynyt kasvava joukko startup-yrityksiä, joiden juuret ovat tieteellisessä tutkimuksessa. Näiden yritysten kehittämät innovaatiot, kuten kvanttisirujen valmistus, pienydinreaktoreilla toimiva kaukolämpö ja hiilidioksidista sähköenergian avulla bakteerimassasta valmistettava ravintoproteiini, voivat mullistaa kokonaisia toimialoja.

Yhteistä näille läpimurroille on vuosikymmenten panostus tutkimukseen yliopistoissa ja tutkimusorganisaatioissa, kuten VTT:ssä.

Selvitys avaa konkreettisesti, kuinka uusia kasvuyrityksiä syntyy vaiheittain tutkimuksen pohjalta. Tutkimusideoista kehitetään aluksi julkisen rahoituksen tuella teknologisia läpimurtoja, joista kehitetään kaupallisesti arvokkaita ratkaisuja ja perustetaan spin-off-yrityksiä.

Nämä yritykset hakevat yksityistä rahoitusta ja rakentavat skaalautuvan liiketoimintamallin. Tavoitteena on kasvattaa kansainvälistä, korkean arvonlisän liiketoimintaa.

VTT-lähtöiset yritykset ovat tilinpäätöstietojen perusteella investoineet merkittävästi aineettomaan pääomaan. Vuosien 2013-2023 välillä aineettomien pääomien määrä kasvoi kahdeksasta miljoonasta eurosta 123 miljoonaan euroon.

– Määrät saattavat kuulostaa pieniltä, mutta oleellista on niiden muutosnopeus. Suomea on pitkään vaivannut tilanne, jossa yritykset investoivat aineelliseen pääomaan, eli käytännössä koneisiin ja seiniin. Nyt uudet teknologiayritykset investoivat entistä enemmän aineettomaan pääomaan, jossa kasvupotentiaali on todennäköisesti suurempi, toteaa Suomen startup-yhteisön pääekonomisti Youssef Zad.

VTT:n erityisasiantuntija Mio Silvennoisen mukaan VTT:llä on ainutlaatuinen rooli suomalaisessa innovaatiokentässä.

– VTT:n spin-off-yritykset jatkavat panostuksia tutkimukseen ja tuotekehitykseen irtauduttuaan VTT:stä. Uudet innovaatiot mahdollistavat uusien toimialojen sekä korkean arvonlisän tuotteiden syntymisen, hän sanoo.

VTT:n strategiajohtaja Laura Juvonen korostaa, että nyt julkaistu analyysi on konkreettinen esimerkki yhteistyön voimasta.

– Yhdessä Startup-yhteisön kanssa voimme entistä paremmin tukea tieteeseen perustuvien yritysten syntyä ja kasvua.

VTT ja Suomen Startup-yhteisö aloittivat yhteistyön

VTT on liittynyt Suomen Startup-yhteisön kumppaniksi, ja yhteistyön tavoitteena on luoda ja edistää tutkimukseen pohjautuvien startup-yritysten verkostoja, kasvumahdollisuuksia sekä tuottaa uutta tietoa startup-yritysten roolista Suomen taloudessa.

– Olemme todella iloisia tästä alkaneesta yhteistyöstä ja kehittämään yhdessä entistä vaikuttavampaa yhteistyötä tutkimuksen ja yritysten välillä, toteaa Riikka Pakarinen Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja.

VTT tukee tutkijatiimejään kehittämään VTT:n omistamasta IPR:sta rahoituskelpoisia, kansainväliseen kasvuun tähtääviä startup-yrityksiä VTT LaunchPad -hautomossa. Päämäärä on vaikuttavuuden luominen kunnianhimon ja kansainvälisen rahoituksen avulla.