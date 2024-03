Sotshin lentokentällä liekehtii videolla

Venäjän mediassa ja Telegramissa jaettujen videoiden ja tietojen perusteella Venäjän Sotshin lentokentällä on syttynyt tulipalo.

Videoilla (alla) näkyy kentän alueelta nouseva suuri savupatsas. Itsenäisen venäläismedia Astran jakamalla videolla kuuluu paikallisten asukkaiden kommentteja siitä, että kyseessä olisi lentokone. Videoiden perusteella palon lähdettä on vaikea päätellä.

Tärkeissä teollisuuden ja logistiikan kohteissa on sattunut viime aikoina runsaasti tulipaloja Venäjällä. Ainakin osasta on epäilty Ukrainan masinoimia sabotaasi-iskuja. Ukraina on lisäksi kiihdyttänyt merkittävästi lennokkihyökkäyksiä etenkin Venäjän öljyteollisuutta vastaan. Sotshin palon syytä ei vielä aamulla tiedetty.

"Something is burning in Sochi airport. Looks like it's a plane" – on March 13th, residents of Sochi got a fire in the local airport on video. Emergency services and the airport claimed "the fire was planned, it's training." https://t.co/BzI49S6dna pic.twitter.com/U6Z3tmOfQW

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 14, 2024