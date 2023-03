Sotilas valittaa: Ajoneuvot loppu, taistelutahto murenee

Ukrainan sotilastiedustelun kaappaamien puheluiden perusteella venäläisjoukot kärsivät heikosta taistelutahdosta ja kärjistyvästä kalustopulasta.

Eräällä ääninauhalla venäläissotilas kertoo 119 miehen jättäneen palveluspaikkansa. Heistä 90 löydettiin myöhemmin.

– 70 henkilön osalta aloitettiin rikostutkimus. 30 laitettiin vankilaan, tuomiot olivat kahdesta vuodesta ylöspäin. Ja he kertoivat kaikille, että poissa voi olla korkeintaan 48 tuntia eli kaksi päivää. Tunnin 49 kohdalla joudut vankilaan. Jos on monta kertaa kateissa alle 48 tuntia, niin joutuu vankilaan sotilaspalveluksen välttelystä, venäläissotilas toteaa.

Puhelussa venäläiset valittelevat, että sodan voittaminen edellyttäisi Harkovan ja Kiovan miehittämistä. Toinen pohtii, että myös Pultava, Sumy ja Tshernihiv olisi vallattava.

Sotilas arvioi, ettei venäläisjoukoilla ole enää ajoneuvoja tai taistelutahtoa.

– Eivätkä he vieläkään saa tätä hiton Bahmutia haltuunsa, sotilas ihmettelee.

Miehet pohtivat, onko tarkoituksena käyttää vain tykistöä tappioiden vähentämiseksi ja sitten siirtyä neuvottelupöytään. Venäjän asevoimien johdon tavoitteista vaikuttaa olevan suurta epäselvyyttä.

– He laittoivat [kenraali Sergei] Surovikinin johtoon ja sitten antoivat hänelle potkut. En ymmärrä sitä, venäläissotilas toteaa.

In this intercepted call, the occupiers are discussing cases of desertion from Russian units, and complain about failures in the Bakhmut direction, knowing how many more cities are ahead of them. pic.twitter.com/I6rYoKdhxC

— Dmitri (@wartranslated) March 23, 2023