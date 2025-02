Sotilas kuvasi epäonnistuneen rynnäkön, ympärillä täysi tuho

Taistelut Ukrainan rintamalla ovat jatkuneet lähes tauotta viime vuoden alusta lähtien. Venäjä on keskittänyt hyökkäyksensä Donetskin alueelle, mutta ukrainalaiset ovat pidätelleet kuukausien ajan rynnäköitä myös Harkovan itäosissa ja Kurskin alueella.

Länsimaisten asiantuntijoiden mukaan Kremlin operaatiot vaikuttavat hyytyneen valtavien tappioiden vuoksi. Venäjän arvioidaan menettäneen kevään 2022 jälkeen yhteensä lähes 12 000 panssarivaunua ja muuta panssariajoneuvoa.

Maan teollisuus ei riitä korvaamaan näin suuria tappioita, joten etulinjaan on haalittu uutta kalustoa kylmän sodan aikaisista varastoista. Nekin ovat satelliittikuvien perusteella tyhjentyneet muusta kuin käyttökelvottomasta romumetallista.

Sotatilanne on tästä huolimatta mennyt heikompaan suuntaan Ukrainan kannalta, koska maan asevoimille ei ole saatu riittävästi uusia sotilaita korvaamaan aiempia tappioita. Uupuneita yksiköitä olisi myös pystyttävä kierrättämään takalinjaan lepoa varten.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu venäläissotilaan kuvaamaa videota viimeaikaisista taisteluista. Maisema mutaisen tien ympärillä näyttää epäonnistuneen rynnäkön jäljet. Maasto on täynnä kaatuneiden sotilaiden ruumiita ja tuhoutunutta sotilaskalustoa.

Kiroileva venäläissotilas kuvailee olosuhteita ”helvetiksi” ja antaa synkän kuvan yksikkönsä tilanteesta. Hän kuvaa tien sivuun tuhoutunutta UAZ-452-ajoneuvoa eli Buhankaa.

– Lähes uusi. Katsokaa sitä nyt, sotilas sanoo romukasaa osoittaen.

Hieman edempänä on kyljellään oleva panssarivaunu, jonka tykkitorni on lentänyt pois räjähdyksen voimasta.

– Siinä se raukka on. Lepää sivuttain, sotilas toteaa.

Russian serviceman records the aftermath of a failed assault: numerous KIAs, the road is littered with destroyed equipment. pic.twitter.com/Ev83b8Adcs

