Sotilas kertoo: Värvätyt passitetaan suoraan rintamalle

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut ottaneensa sotavangiksi ensimmäiset liikekannallepanossa värvätyt venäläissotilaat.

Havaintoa on pidetty osittain yllättävänä, sillä uusien sotilaiden oli oletettu siirtyvän ensin vähintään joitakin viikkoja kestävään koulutukseen ennen siirtoa rintamalle. Reserviläisistä voidaan muodostaa kokonaan uusia yksiköitä tai heidät voidaan lähettää täydennysjoukkoina paikkaamaan rintamalle sijoitettujen yksiköiden kärsimiä tappioita.

Monien asiantuntijoiden mukaan on selvää, että pakkovärvättyjen passittaminen suoraan sotaan heikosti varustettuina tuskin kohentaa Venäjän sotilaallista tilannetta.

Turvallisuusasiantuntija Maria Avdeeva on jakanut paikallisen naisen välittämän kuvan Ukrainan valtaamasta kylästä Donetskin alueella. Vetäytyneet venäläisjoukot olivat jättäneet jälkeensa kaatuneiden sotilaiden ruumiita. Varusteista löytyi liikekannallepanon yhteydessä värvätylle sotilaalle annettu asiakirja, jonka mukaan mies oli sijoitettu sotilasyksikköön 22994.

Eräs liikekannallepanossa värvätty venäläissotilas on jakanut sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän kertoo viime päivien kokemuksistaan.

– Ampumakoulutusta ei ollut, teoriakoulutusta ei ollut, ei mitään, sotilas sanoo videolla.

Sotilaille oli kerrottu, että heidät lähetetään Hersonin rintamalle kahden vuorokauden kuluessa ilman minkäänlaista peruskoulutusta. Radio Free Europen toimittaja Mark Krutov kertoo olleensa mieheen yhteydessä VKontakte-palvelun kautta.

Moskovasta kotoisin oleva mies sanoo olleensa nukkumassa kotonaan yövuoron jälkeen. Viranomaiset olivat herättäneet hänet ja antaneet määräyksen ilmoittautua värväystoimistoon.

Mies lähetettiin 1. panssarirykmenttiin, joka kuuluu kaartin 2. motorisoituun kivääridivisioonaan. Itä-Ukrainan Izjumiin sijoitettu yksikkö kärsi raskaita tappioita Ukrainan vastahyökkäyksen ja sitä seuranneen pikaisen vetäytymisen aikana. Sotilaat olivat vedonneet jo elokuun 30. päivänä komentajaansa taisteluiden lopettamiseksi uupumisen vuoksi.

Sotaa seuraavilla Ukrainan Telegram-kanavilla on jaettu videota sotavangista, jonka kerrotaan olevan samasta yksiköstä. Mies oli kutsuttu palvelukseen 21. syyskuuta ja jäänyt vangiksi 27. syyskuuta, jolloin hän oli karannut sopivan tilaisuuden myötä. Sotilas sanoo divisioonan ylempien upseereiden kadonneen asemista jo aiemmin.

Local women in liberated Pisky-Radkivsky asked me to show this while mobilization is galloping. Russia throws unprepared conscripts to die for Putin. Retreating Russian army leaves their bodies behind. Memo to conscripted soldier, military unit 22994, platoon 236 in photo. pic.twitter.com/gzG4ztjMIz

🧵 Here's a video of a Russian soldier who was mobilized recently. He was sent to the "1st tank regiment" (probably 2nd Guards Motor Rifle Division) and says they will be sent to Kherson in 2 days without any basic training. I found his VK and reached out to him. pic.twitter.com/CRH5Ht8OOK

— Mark Krutov (@kromark) September 27, 2022