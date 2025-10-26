Sotilaiden virta loppuu – Venäjän armeija hamuaa nyt kuubalaisia

Koska yhä harvempi venäläinen on valmis värväytymään vapaaehtoisesti asevoimiin, Kreml pyrkii yhä aktiivisemmin rekrytoimaan ulkomaisia taistelijoita hyökkäysarmeijansa riveihin, yhdysvaltalaisen Henry Jackson Society -ajatuspajan sotilasasiantuntija David Kiritšenko toteaa Atlantic Councilin julkaisemassa artikkelissa.

Venäjän on kerrottu rekrytoineen yksinomaan sosiaalisen median kautta jopa kymmeniä tuhansia ulkomaisia taistelijoita muun muassa Lähi-idästä, Afrikasta ja Itä-Aasiasta lupaamalla heille runsaita etuja, kuten suuria palkkoja ja Venäjän kansalaisuutta vastineeksi palveluksesta rintaman takana.

Käytännössä useimmat rekrytoiduista on kuitenkin lähetetty miltei suoraan taisteluun.

Venäjän riveissä saattaa ukrainalaisarvioiden mukaan taistella jopa 20 000 kuubalaissotilasta. Vaikka Venäjän viranomaiset ovat yleensä vaitonaisia ulkomaalaisten läsnäolosta, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Andrei Kartapolov on puolustanut kuubalaisten rekrytointia ja väittänyt sen enteilevän useiden muidenkin maiden liittymistä hyökkäykseen.

– Siinä, että kuubalaiset nuoret haluavat auttaa maatamme, ei ole mitään outoa, Kartapolov kommentoi taannoisessa puheenvuorossaan.

Vaikka venäläiskomentajien suosima ihmisaaltotaktiikka vaatii jatkuvaa uusien joukkojen virtaa, Kreml on Kiritšenkon mukaan edelleen haluton mobilisoimaan suuria määriä venäläisiä siviilejä asepalvelukseen.

Jo syyskuun 2022 osittainen mobilisointi johti protesteihin eri puolilla maata ja vähintään satojen tuhansien venäläisten joukkopakoon ulkomaille.

– Kremlin kiinnostus ulkomaisia taistelijoita kohtaan ei olekaan vain yritys kasvattaa joukkojen määrää, vaan Moskovassa sitä pidetään myös huomattavasti halvempana ja poliittisesti vähemmän riskialttiina vaihtoehtona, Kiritšenko toteaa.

Kun yhä harvempi venäläinen on valmis vaarantamaan henkensä vain taloudellisten etuisuuksien toivossa, Vladimir Putin saattaa joutua valitsemaan syvästi epäsuositun mobilisaation ja kansainvälisen rekrytointikampanjan laajentamisen välillä.

Kumpikaan vaihtoehto ei todennäköisesti tuota sellaista ammattitaitoista ja motivoitunutta taistelujoukkoa, joka kykenisi lyömään Ukrainan.

– Erinäisten kuubalaisten, pohjoiskorealaisten, intialaisten, afrikkalaisten ja muiden vieraiden joukkojen läsnäolo Putinin armeijassa murentaa suoraan yleistä, mutta harhaanjohtavaa mielikuvaa Venäjän rajattomista voimavaroista, asiantuntija huomauttaa.

Venäjän hyökkäysarmeija on hänen mukaansa todellisuudessa yhä tiukemmilla – ja mahdollisesti myös haavoittuvaisempi – kuin Kreml haluaa itsepintaisesti uskotella.

– Tämän pitäisi kannustaa kumppaneita laajentamaan tukeaan Ukrainan sotatoimille. Putinilla ei ole tällä hetkellä intressiä lopettaa hyökkäystään, mutta sotilaallisen tappion mahdollisuus voisi pakottaa hänet sopeutumaan neuvotellun rauhansopimuksen välttämättömyyteen, Andrei Kiritšenko toteaa.