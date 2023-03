Sotilaiden väitetään avanneen tulen Azerbaidžanin rajalla

Azerbaidžanin rajavartiolaitos väittää armenialaisten joukkojen tulittaneen Azerbaidžanin asemia varhain aamuyöllä maanantaina. Armenialaisten sanotaan avanneen tulen Nerkin Handin rajakylässä sijaitsevista asemistaan. Yhden azerbaidžanilaisen sotilaan kerrotaan loukkaantuneen.

Kylä sijaitsee Armenian ja Azerbaidžanin rajavyöhykkeen kaakkoisosassa.

Armenian puolustusministeriö kiistää Twitterissä Azerbaidžanin syytökset ja kutsuu niitä ”valeuutisiksi”.

Maiden välisen konfliktin pelätään kärjistyvän Vuoristo-Karabahin alueella. Azerbaidžan ja Armenia ovat sotineet alueesta kahdesti.

Viimeksi maat sotivat vuonna 2020. Kyseessä oli alueen ratkaisemattoman konfliktin eskalaatio vuosina 1992–1994 käydyn Vuoristo-Karabahin sodan jälkeen.

Armenia's Ministry of Defense has denied the claims, branding them "fake news."https://t.co/67rOE9WaYW

— Gabriel Gavin (@GabrielCSGavin) March 20, 2023