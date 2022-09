Azerbaidžan ja Armenia jälleen sodassa

Useita armenialaisia tykistö- ja S-300-ilmapuolustusjärjestelmiä sekä useita azerbaidžanilaisia lentokoneita on tiettävästi tuhottu raskaissa taisteluissa, jotka alkoivat maiden välillä viime yönä.

Molempien maiden puolustusministeriöt ovat vahvistaneet vihollisuuksien alkamisen Vuoristo-Karabahissa.

Azerbaidžanin armeija on jo myöntänyt kärsineensä miehistö- ja kalustotappioita.

Armenian oletetaan vaativan Venäjän tukea Kollektiivisen turvallisuusjärjestö CSTO:n nojalla.

CSTO on Itsenäisten valtioiden yhteisön vuonna 1992 allekirjoitettuun kollektiiviseen turvallisuussopimukseen perustuva sotilasliitto. Sopimus allekirjoitettiin Armenian, Kazakstanin, Kirgisian, Tadžikistanin, Uzbekistanin ja Venäjän kesken.

Yhdysvallat on sanomalehti La Repubblican mukaan vaatinut vihollisuuksien välitöntä lopettamista maiden välillä ja muistutti, että konfliktille ei ole sotilaallista ratkaisua. Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoi lausunnossaan olevansa syvästi huolissaan uusista hyökkäyksistä.

Viimeksi maat sotivat vuonna 2020 Vuoristo-Karabahin sodassa oli 12.7–10.11.2020 kiistanalaisella Vuoristo-Karabahin alueella. Se oli uusi alueen ratkaisemattoman konfliktin eskalaatio vuosina 1992–1994 käydyn Vuoristo-Karabahin sisällissodan jälkeen.

Vuoden 2020 sodan päättyessä oli Armenian puolelta kuollut 2 317 sotilasta. Azerbaidžanin tappiot olivat sen ilmoituksen mukaan lähes 2 783 kuollutta.

Osapuolet tulittivat myös toistensa kaupunkeja aiheuttaen siviiliuhreja ja melko suuria tuhoja kaupungeissa. Taistelut ajoivat pakoon Vuoristo-Karabahista ja Azerbaidžanin rajaseuduilta kymmeniä tuhansia siviilejä.

Rauha solmittiin 10. marraskuuta 2020. Sen mukaan armenialaisille jää pääosin Vuoristo-Karabah, mutta armenialaiset joutuvat vetäytymään miehittämiltään Azerbaidžanin alueilta.

Multiple Armenian Artillery and S-300 Air Defenses Systems as well as a number of Azerbaijani Aircraft have all reportedly been destroyed in the Extremely Heavy Fighting that began between the 2 Countries only around an hour ago, I expect a large number of Casualties as well. pic.twitter.com/RauQwb8zKY

— OSINTdefender (@sentdefender) September 12, 2022